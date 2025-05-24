Arefe günü bu yıl 5 Haziran 2025 Perşembe gününe denk geliyor. İletişim Başkanlığı’nın açıklamasına göre, kamu çalışanları 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra itibarıyla idari izinli sayılacak. Böylece Arefe günü de Kurban Bayramı tatil sürecine dahil edilmiş oluyor. Tatil, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde devam edecek ve kamu çalışanları için toplamda 4.5 günlük bir tatil imkânı sunulacak.

AREFE GÜNÜ YARIM GÜN MÜ, TAM GÜN MÜ TATİL?

2025 yılında Kurban Bayramı arefe günü, 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Resmi açıklamalara göre kamu çalışanları bu tarihte yarım gün idari izinli sayılacak. Yani 5 Haziran Perşembe günü sabah mesaisi yapılacak, ancak saat 12.00’den itibaren çalışanlar için tatil başlayacak.

AREFE GÜNÜ OKUL VAR MI, YARIM GÜN MÜ?

Arefe günü yarım gün resmi tatil. Bu nedenle sabah saatlerinde öğrenciler okula gidecek ve saat 13.00'te bayram tatiline çıkacaklar.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2025 yılı Kurban Bayramı tatili, 5 Haziran öğleden sonra başlayarak 9 Haziran Pazartesi gününe kadar toplam 4.5 gün sürecek.

AREFE GÜNÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİ

Arefe (Arife), Kurban bayramının bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır. Arefe günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır (cem-i takdim).

Arefe günü güneş batınca hacılar Arafat'tan Müzdelife'ye hareket ederler. Arefe günü, Arafat'ta hacılar, vakitlerini dua, namaz, zikir, tesbih, va'z dinleme, Kur'ân okuma vb. ibadetlerle geçirirler.

Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, “Sıyâm”, 196-197) nakledilmiştir.







