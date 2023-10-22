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Chelsea, Arsenal karşısında 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı | MAÇ ÖZETİ

Chelsea ve Arsenal, 21 Ekim 2023 Cumartesi günü Stamford Bridge'de oynanan heyecan verici Premier Lig maçında karşı karşıya geldi. Chelsea, 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve konuk ettiği Arsenal ile 2-2 berabere kaldı. Golleri 15’ Cole Palmer, 48’ dakikada Mykhailo Mudryk, 77’ Declan Rice ve 84’ Leandro Trossard attı. Arsenal - Chelsea maç özetini izlemek ve İngiltere Premier Ligi güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

09:22 . 22/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arsenal - Chelsea maç özeti

Arsenal - Chelsea maç özeti

'de haftanın maçında Chelsea ile Arsenal karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısını
, 15. dakikada Cole Palmer'ın penaltı golüyle 1-0 önde tamamladı. Chelsea, 48. dakikada Mykhailo Mudryk'in golüyle 2-0 öne geçti.
, Declan Rice'ın 77. dakikadaki golüyle farkı bire indirirken, 84. dakikada Leandro Trossard'ın golüyle maça eşitlik geldi ve karşılaşma da 2-2 sona erdi.

Arsenal ve Chelsea puan durumu

Şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, bu beraberlikle 21 puana çıkarken, Chelsea ise 12 puana çıktı.

Chelsea, gelecek hafta Brentford'u ağırlayacak. Arsenal ise sahasında Sheffield United'ı konuk edecek.

Arsenal - Chelsea maç özetini izle

Arsenal - Chelsea maç özetini izlemek için

Arsenal - Chelsea maç sonucu

İngiltere Premier Ligi güncel puan durumu

#Arsenal
#Chelsea
#Premier Lig
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