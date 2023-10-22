Arsenal - Chelsea maç özeti
'de haftanın maçında Chelsea ile Arsenal karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısını
, 15. dakikada Cole Palmer'ın penaltı golüyle 1-0 önde tamamladı. Chelsea, 48. dakikada Mykhailo Mudryk'in golüyle 2-0 öne geçti.
, Declan Rice'ın 77. dakikadaki golüyle farkı bire indirirken, 84. dakikada Leandro Trossard'ın golüyle maça eşitlik geldi ve karşılaşma da 2-2 sona erdi.
Arsenal ve Chelsea puan durumu
Arsenal ve Chelsea puan durumu
Şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, bu beraberlikle 21 puana çıkarken, Chelsea ise 12 puana çıktı.
Chelsea, gelecek hafta Brentford'u ağırlayacak. Arsenal ise sahasında Sheffield United'ı konuk edecek.
Arsenal - Chelsea maç özetini izle
Arsenal - Chelsea maç özetini izle
Arsenal - Chelsea maç sonucu
Arsenal - Chelsea maç sonucu
İngiltere Premier Ligi güncel puan durumu
İngiltere Premier Ligi güncel puan durumu
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1 gün önce