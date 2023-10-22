La Liga'nın 10. haftasında Real Madrid, deplasmanda Sevilla ile 1-1 berabere kaldı. Sakatlığını atlatan Arda Güler, Sevilla maçının kadrosunda yer almadı. Sevilla'nın golü 74. dakikada Alaba'nın kendi kalesine attığı golle geldi. Real Madrid beraberliği 78. dakikada Carvajal ile buldu. Sevilla - Real Madrid maç özetini izlemek ve La Liga güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.