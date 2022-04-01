​Artvin İmsakiye: 2022 Artvin İftar Vakti - Artvin Sahur Vakti - Kaç Dakika Kaldı?

Ramazan ayı kardeşliğin, rahmetin ve bereketin ayıdır. Mübarek Ramazan ayı kapımızı çalmak üzere. 2 nisan 2022'de müslüman alemi ilk orucunu tutmuş olacak. Peki, Artvin'da ilk iftar ve sahur vakti ne zaman? İşte haberimizin detayları sizlerle...
2022 Artvin İmsakiyesi
2022 Artvin Sahur Vakitleri
Artvin sahur vakitleri imsakiyede yer alan akşam namazı saatlerindedir. Artvin sahur vakitleri için aşağıdaki linke tıklayın.
2022 Artvin İftar Vakitleri
Artvin iftar vakitleri imsakiyede yer alan akşam namazı saatlerindedir. Artvin iftar vakitleri için aşağıdaki linke tıklayın.
2022 Ramazan ayı ne zaman?
Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak ve 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü sona erecek.
2022 Ramazan Bayramı Ne Zaman?
Ramazan Bayramı 1. günü 2 Mayıs Pazartesi,
Ramazan Bayramı 2. günü 3 Mayıs Salı,
Ramazan Bayramı 3. günü 4 Mayıs Çarşamba günü kutlanacak.