Artvin İmsakiye: 2022 Artvin İftar Vakti - Artvin Sahur Vakti - Kaç Dakika Kaldı? Artvin sahur ve iftar vakti Ramazan ayının gelmesi ile Artvin'de yaşayan müslüman vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu gece müslüman alemi oruç tutmak için ilk sahura kalkacaklar. Kardeşlik, dayanışma ve paylaşma ayı olan ramazan boyunca oruç tutulacak, teravih namazı kılınacak. Artvin imsakiyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet'in belirlediği takvime göre düzenlendi. İşte Artvin iftar vakti, Artvin Sahur vaktini de içeren Artvin 2022 imsakiyesi...

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