Özgün Deniz Kuvvetlerinin gücüne güç katacak Torpido Kovan Sistemi
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Deniz Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak: Torpido Kovan Sistemi

ASELSAN tarafından geliştirilen Torpido Kovan Sistemi, torpidonun fırlatılmasını sağlayan, su üstü platformlar için sabit monteli hafif torpido lançer sistemidir. Savaş Yönetim Sistemi’ne entegre olabilen ASELSAN Torpido Kovan Sistemi ile uzaktan veya kovan başından atış gerçekleştirilebilmektedir. Peki Torpido Kovan Sistemi sistem özellikleri ve teknik özellikleri neler? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ASELSANın geliştirdiği Torpido Kovan Sistemi nedir, özellikleri neler?
Torpido Kovan Sistemi özellikleri

Savunma sanayii ürün tedariği ve araştırma geliştirme faaliyetleri başta olmak üzere birçok alanda varlık gösteren ASELSAN, Deniz Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak Torpido Kovan Sistemini millileştirdi.

TORPİDO KOVAN SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ NELER?

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

> NATO Standardındaki hafif torpidoları (Mk 44 / Mk 46 / Mk 54) yüksek basınçlı hava ile fırlatma

> Torpidoya ön ayar (preset) değerlerini yükleme

> Uzaktan veya kovan başından atış kabiliyeti

> Test Seti ile eğitim ve arıza tespiti amaçlı elektriksel benzetim yeteneği

> Güç Çevrim ve Dağıtım Kutusu (İskele ve Sancak)

> Düşük hava sıcaklıkları için ısıtıcılı ön kapaklar

> Modüler yapı (Tekli, İkili, Üçlü Kovan Grubu)

> Savaş Yönetim Sistemi’ne (SYS) entegrasyon

> Farklı su üstü platformları için uyumlanabilir montaj arayüzü

> Kolay kullanım ve bakım imkânı

SİSTEM BİLEŞENLERİ

> İkili Kovan Grubu (İskele ve Sancak)

> Siren (İskele ve Sancak)

> Torpido Test Set

> Torpido Taşıma ve Elleçleme Birimleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

> Torpido Atış Kabiliyeti : Mk 44 : Mk 46 : Mk 54

> Elektrik İhtiyacı : 115 VAC, 60 Hz, 1 Faz

> Düşük Basınçlı Hava : 125±25 PSI

> Yüksek Basınçlı Hava : 1500±150 PSI

> Soğuk Hava Koruması : Kovan Kapak Isıtması

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