ASELSAN'dan 102,3 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Milli Savunma Bakanlığı ile TSK ihtiyacı olan askeri ekipman alım maksadıyla, toplam bedeli 102 milyon 255 bin dolarlık bir sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girdiği bildirildi.
EKONOMİ
'ASELSAN millileştirmede savunma sanayinin zirve noktasına ulaştı'
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Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında 2017de imzalanan 35 milimetre Hava Savunma Sistemi Modernizasyonu ve Parçacıklı Mühimmat Tedariki Projesi kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı için geliştirilen Batarya Komuta Kontrol Harekat Merkezlerinin (BKKHM) kabul test faaliyetleri, Ana Jet Üs Komutanlıklarında gerçekleştirildi.
BKKHM, sabit tesis ve kritik unsurların hava savunma komuta kontrol faaliyetlerini icra etmek üzere geliştirilen, NATO standartları ile uyumlu görev yapan, ASELSANın Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim ettiği ilk hava savunma komuta kontrol sistemi olma özelliği taşıyor.
ASELSAN, 4 farklı jet üssündeki Uçaksavar Harekat Merkezlerine BKKHM kurulum ve test faaliyetlerinin ardından teslimatları tamamladı.
BKKHM teslimatları ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan Kaideye Monteli Stinger (KMS) Zıpkın Silah Sistemlerinin modifikasyon faaliyetlerine de başlandı.
BKKHM; hava üslerinin hava savunma komuta kontrol ihtiyacını karşılayan, Ateş İdare Cihazı takımlarını ve KMS Zıpkın silah sistemlerini tek elden sevk ve idare edebilen, üst komuta kontrol unsurları ile Taktik Veri Bağı üzerinden veri iletişimi yapabilen hava savunma komuta kontrol unsuru olarak görev yapıyor.
BKKHM, HİSAR-O hava savunma sistemiyle de entegre çalışabilecek altyapıya sahip bulunuyor.
Bu merkezler sayesinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı için geliştirilmiş olan tehdit değerlendirme ve silah tahsis algoritması, otomatik teşhis algoritması, etkin radar silah yerleşim planlama algoritması gibi özgün karar destek algoritmaları sayesinde durumsal farkındalık ve karar destek işlevini etkin bir şekilde yerine getirecek.
BKKHM, üst komuta kontrol unsuru ile bağlantısı olmadığı durumda, otonom çalışarak kendisine bağlı silah sistemlerinin hava savunma harekatını sevk ve idare edebilecek.
Batarya Komuta Kontrol Harekat Merkezlerinin kabulüyle Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine ASELSANa ait ilk hava savunma komuta kontrol sisteminin girişi de gerçekleştirildi.Hava Savunma Komuta Kontrol Sistemi ASELSAN Hava Kuvvetleri KomutanlığıPopüler HaberlerBakan Akardan çok sert tepki: Bazıları gerçekleri görmüyorTürkiyede bir ilk oldu! ASELSAN teslim ettiSon dakika... Putine ait olduğu iddia ediliyor: İtalya el koyduAcılı baba yaşananları anlattı! Bizi provoke etmeye çalıştılar, ekmeklerine yağ sürmedik
Türkiyede bir ilk oldu: ASELSAN teslim etti
Türkiye'de bir ilk oldu: ASELSAN teslim etti
ASELSAN, Türkiye'nin hava savunmasında görev alacak ilk Hava Savunma Komuta Kontrol Sistemini Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim etti.