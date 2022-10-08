Asgari ücrette ne kadar artış olacak? Bakan Nebati'den asgari ücret zammı açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı bir canlı yayınında asgari ücret ve memur zammına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati "Aralık ayından itibaren enflasyonda düşüşü göreceğiz" ifadelerini kullandı. Bakan Nebati Kur korumalı mevduatın 31 Aralık 2023'e kadar uzatıldığını açıkladı.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

En çok merak edilen asgari ücret zammı hakkında Bakan Nebati "Asgari ücretliler yılbaşında belirlendiği için önümüzdeki yılın hedeflerine göre artırılıyor. Bu yıl hedeflerde sapma olduğu için temmuz ayında bir artış yoluna gidildi ve gelenek bozuldu. Yüzde 95 civarında bir iyileştirme yapıldı. Önümüzdeki yıl ve yıllarda Cumhurbaşkanımızın duruşu çok net. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade çerçevesinde, hiçbir şekilde asgari ücretli, dar gelirli ve sabit gelirliler enflasyonun altında kalmadı, önümüzdeki süreçte de enflasyonun altında kalmayacak çalışmalar yapılacaktır. Başka türlü olamaz zaten." dedi.

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EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK 2023?

"Cumhurbaşkanımız 20 yıllık iktidarı döneminde hep net cevap vermiştir. Asla enflasyonun altında bir artış söz konusu olmayacak. Teknik olarak bir çalışma yapılmadığı için bütçe teslim edildikten sonra çalışmalar yapılacak, kabinede de görüşülecek. Enflasyonun altında olmayacak her türlü çalışma yapılacak."

ENFLASYON NE OLACAK?

Bakan Nebati enflasyonla ilgili yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi;

"...Enflasyon bizde çok yüksek hissedildi. Emtia ve petrol fiyatlarındaki sakinleşme enflasyon üzerindeki baskıyı azaltıyor. Enflasyonda sert frene basmıyoruz. Önce artış hızını azaltıyoruz. Aralık ayından itibaren baz etkisiyle enflasyon rakamlarında düşme göreceğiz. Enflasyonun etkilediği grup daha çok dar gelirliler. Dar gelirlilerin daha az etkilenmesi için çalışıyoruz. Tedbirlerle gıda üretiminin maliyetini düşüreceğiz."

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ENFLASYON NE ZAMAN DÜŞECEK?

Bizim bir bakış açımız var. Mart ayında dünya bankası toplantılarında 'bir ikilem ile karşı karşıyasınız' demiştim. Enflasyon mu büyüme mi? Türkiye'de enflasyon çok yüksek hissedildi. Petrol fiyatlarında dengesizlik olsa da sakinleşme var. Tahıl koridorundan sonra gıda fiyatlarının sakinleşmiş olması baskıyı azalttı. Enflasyonun artış hızını azaltıyoruz. Aralık ayından itibaren enflasyon rakamlarında düşüş göreceğiz.

Enflasyonun etkilediği dar gelirliler için adımlar atıyoruz. Davranışın değişimine de ayak uydurmak lazım. Seracılıkla ilgili bir finans paketi hazırladık. Maaliyetlerin azalması için. Bu kış gerekirse alacağımız tedbirlerle ürünün pahalı gelmesini engelleyecek adımlar atacağız. Ekonomi bugün adım attım, yarın yansımasını görürsün gibi bir iş değil. Doğrudan desteklemelerde bu hissedilir ancak seradan bahsediyorsak bunun zaman bedeli var, yatırım bedeli var.

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