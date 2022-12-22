Asgari ücret ne kadar oldu? Erdoğan 2023 asgari ücret zammını açıkladı

Asgari ücret net, brüt ne kadar oldu?

Asgari ücret 2023 zammı açıklandı. Milyonlarca çalışanın maaşları ve birçok kalemde fiyatları yeniden belirleyecek yeni asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Tüm Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasa kilitlenirken, 2023 net asgari ücret ne kadar oldu? 2023 brüt asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücrete yapılan oran ne kadar? sorularına da cevap bulmuş oldu.

Asgari ücret 2023 ne kadar?

2023 net asgari ücret ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 yılı asgari ücretin 8 bin 550 TL olduğunu açıkladı.

203 Asgari ücret

2023 brüt asgari ücret ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına göre 2023 brüt asgari ücret 10 bin liraya, işverene maliyeti ise 11 bin 750 liraya yükseliyor.

Asgari ücrete yapılan oran ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı yeni asgari ücrete yıllık ortalama yüzde 74,43, 2022 Temmuz ayına göre ise asgari ücrete yüzde 54.66 oranında zam yapılmış olundu.

Asgari ücret önce Ocak 2022'de yüzde 50,5 Temmuz ayında ise yaklaşık yüz 30 oranında zam yapılmıştı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: “Her sene olduğu gibi bu yıl da önümüzdeki yılın asgari ücretini belirlemek üzere çalışan ve işveren temsilcileri, bakanlık nezaretinde bir araya gelmişlerdir. Yapılan bir dizi toplantı sonunda çalışan ve işveren tarafları maalesef ortak bir rakam üzerinde anlaşamamışlardır. Hükümet olarak biz tüm tarafların teklif ve gerekçelerini saygıyla karşılıyoruz. Bize düşen görev ülkemiz ve milletimiz için en doğru, hakkaniyetli, sürdürülebilir sonucun ortaya çıkmasını sağlamaktır.

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Meseleyi bu açıdan ele alarak taraflar arasında makul noktada uzlaşma sağlanması için samimi gayret sarf ettik. Gönlümüz çalışan temsilcilerinin de aramızda olmasını isterdi ancak taraflardan herhangi biri katılmadığı için çalışanların alacakları en az Maaş düzeyini ve buna endeksli pek çok geliri belirleyen asgari ücreti ortada bırakamazdık. Geçtiğimiz yıllarda da hükümetçe sonuçlandırılan asgari ücret müzakeresi vardır.

2023 Asgari ücrette neler yaşandı?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde 7 Aralık’ta ilk toplantısını gerçekleştirdi.

14 Aralık'ta ikinci toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 20 Aralık’ta ise üçüncü kez bir araya gelmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda basına kapalı olarak 3 saate yakın süren toplantıda, işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını TİSK temsil etti. Toplantının son bölümüne Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da katıldı. İşçi ile işveren görüşmelerinde asgari ücret zammı için uzlaşma çıkmayınca devreye Cumhurbaşkanı Erdoğan girdi.

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AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücretin 22 Aralık Perşembe günü açıklanacağını söylemişti. Erdoğan dün akşam saatlerinde de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le asgari ücreti görüşmek için toplantı gerçekleştirdi.

Asgari ücret zammı 2023

Asgari ücret teklifleri nelerdi?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısı sonrasında konuşan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay "40 senedir araştırma yapılıyor. Yoksulluk, açlık bununla ilgili. Uzman arkadaşlarımız çalışma yapıyorlar. Ayın 1'inde açlık sınırı 7785 lira, yoksulluk 10 bin lira. Türk-İş'in teklifi 9 bin lira" demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ'in asgari ücret için 9 bin lira talebine yönelik "Herkesin her söylediği ile adım atamayız. Bizim sırtımızda küfe var. Küfe olmayanlar rahat konuşur. Bunların hepsini düşüneceğiz. Eğitimden sağlığa bütün altyapıları düşüneceğiz" sözlerini söyledi.

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2022 asgari ücret brüt ve net ne kadardı?

Asgari ücret Temmuz ayında yaklaşık yüz 30 artışla net 5.500,35 TL oldu. Asgari ücret brüt 6.471 TL olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için 7.603,43 TL. Bunun 6.471 lirasını brüt asgari ücret, 1.003,1 TL'sini sosyal güvenlik primi, 129,42 TL'sini işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

Asgari ücret nedir?

Asgari ücret veya minimum ücret, işçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yetecek ücret. Asgari ücret günlük hesaplanır, aylık ödenir.

Net maaş nedir, nasıl hesaplanır?

Net maaş işçinin eline kesinti olmadan geçen paraya verilen addır. Net maaş hesaplaması Net Maaş = Brüt Maaş – (SGK Primi + İşsizlik Primi + Gelir Vergisi + Damga Vergisi) baz alınarak yapılır.

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Asgari ücret net brüt

Net ve Brüt maaş farkı nedir?

Brüt maaş; işçinin maaş bordrosunda görünen, sigorta, kesintiler ve vergilerin de dahil olduğu işveren tarafından maaş olarak ödenen toplam tutardır.

Net maaş; SGK primi, damga vergisi, gelir vergisi gibi kesintiler yapıldıktan sonra çalışanın eline geçen esas paradır.

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