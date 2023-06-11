Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç 13 Haziran'da başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak. Yeni ücret 1 Temmuz'dan itibaren yıl sonuna kadar geçerli olacak şekilde tespit edilecek. Milyonlarca vatandaş asgari ücretle ilgili gelecek kararı beklerken, konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan bir açıklama geldi.

Yaşanan ekonomik gelişmeler değerlendirilecek ve uzlaşmayla sonuçlandırılacaktır

ODTÜ Mezunları Birliği Vakfı Konağı açılışının ardından basın mensuplarına konuşan Yılmaz, asgari ücret görüşmelerine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Müzakereler başlayacak. Mutlaka yaşanan bir takım gelişmeler, ekonomik gelişmeler enflasyon başta olmak üzere değerlendirilecek ve bir uzlaşmaya bir sonuç çıkacak." Çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceğinin altını çizen Yılmaz, "Göreve geldiğinden beri Sayın Cumhurbaşkanımızın temel ilkesi bu olmuştur. Bundan sonra da bu doğrultuda, bu politikada devam edeceğiz." diye konuştu.

Mustafa Destici’den asgari ücret zam teklifi

Asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ‘Asgari ücret, minimum 10 bin liranın üzerine çıkarılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Asgari ücret zam oranı, Haziran verisi ile belirlenecek. Refah payının da eklenmesi beklenen zam oranı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarıyla belirlenecek. Asgari ücrete ilk 6 aylık enflasyon yansıtılırsa, bu tahmine göre halen 8 bin 506 lira 80 kuruş olan net asgari ücret 10 bin 329 lira 80 kuruşa yükselecek.

Eğer refah payı da eklenirse bu durumda artış yüzde 30 ya da 35'i bulabilecek. Geçen yıl Temmuz'daki gibi yüzde 30'luk bir ara zam yapılırsa, net asgari ücret 11 bin 58 liraya çıkacak. Yüzde 35'lik bir zam ise net asgari ücreti 11 bin 484 liraya taşıyacak. Bu arada asgari ücretten vergi alınmaması uygulaması da devam edecek.

Yüzde 40 zam ihtimalinde de net asgari ücret 11 bin 910 TL, brüt asgari ücret 14 bin 11 TL, işveren maliyeti 16 bin 463 TL olarak hesaplanacak.

Asgari ücrette 500 dolar hedefi için yüzde 37’lik zam

Asgari ücrette "500 dolar" hedefinin tutturulması için yüzde 37'lik bir zamma ihtiyaç var. Bu da geçen yılki ara zammın 7 puan üzerinde bir artışa işaret ediyor. Yüzde 30-35 aralığında bir zamla da net 11 bin-12 bin TL bandında bir asgari ücret rakamı ortaya çıkacak. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete temmuz zammı için "Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak" açıklamasını yapmıştı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?

Asgari ücreti işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, çoğunluk kararıyla belirliyor. Toplantılar 13 Haziran'da başlayacak. Halihazırda asgari ücret, brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene maliyeti ise 11 bin 759 lira 40 kuruş. Geçtiğimizin yıl asgari ücrete yapılan artış, iki toplantılık bir süreçle karara bağlanmıştı. Bu yıl da hızlı bir süreçle ara zammın netleşmesi bekleniyor. Asgari ücretle birlikte işveren prim desteği de belli olacak. Bunun için, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun asgari ücreti belirlemesini müteakiben TBMM'den yasa çıkarılması bekleniyor.







