Özgün Asgari ücret tespit komistonu toplantısı ne zaman yapılacak? TİSKten açıklama
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Asgari ücret tespit komistonu toplantısı ne zaman yapılacak? TİSK'ten açıklama!

Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak ek zam ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Milyonlarca kişiyi etkileyen asgari ücret zammına ilişkin Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde geldi. Erdoğan'ın asgari ücret zammı açıklamasının ardından TİSK'ten yapılacan açıklamalara göz çevrildi. Asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanacak? sorusu merak kazandı. Türkiye İşveren Sendikası, asgari ücret zammı için açıklama yaptı. İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Asgari ücrete ek zam: TİSK açıklaması, Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
Asgari ücret tespit toplantısı

Türkiye İşveren Sendikası, asgari ücret zammı için açıklama yaptı. TİSK'ten yapılan açıklamada, işveren tarafı da asgari ücret zammına yeşil ışık yaktı. Sendika, asgari ücret zammı için kurulacak masada yer alacaklarını açıkladı

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI 2022 NE ZAMAN YAPILACAK?

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa süre içerisinde asgari ücret zammını açıklayacaklarını bildirirken, milyonlarca çalışan, görüşmeler sonucu zam oranının belli olacağı tarihe odaklandı. Gelen açıklamaya göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu 29 Haziran Çarşamba günü saat 14:00'te toplanacak. İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyon zam oranını görüşecek. Öte yandan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) toplantıya davet edilmişti.

ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR?

Geçen yılın aralık ayında yapılan görüşmeler ile 2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.

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