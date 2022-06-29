Asgari ücret tespit komistonu toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2022 Asgari ücret temmuz zammı için geri sayım

Asgari ücret zammı toplantısı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Toplam 7 milyondan fazla çalışanı ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu uzun yıllar sonra ilk kez asgari ücrete ek zam yapılması gündemi ile toplanacak.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI 2022 NE ZAMAN YAPILACAK?

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa süre içerisinde asgari ücret zammını açıklayacaklarını bildirirken, milyonlarca çalışan, görüşmeler sonucu zam oranının belli olacağı tarihe odaklandı. Gelen açıklamaya göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu 29 Haziran Çarşamba günü saat 14:00'te toplanacak. İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyon zam oranını görüşecek. Öte yandan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) toplantıya davet edilmişti.

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YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENECEK?

Asgari ücret için komisyon yüzde 20 civarında bir artışa onay verirse, net asgari ücret 5 bin 104 TL’ye çıkacak. Bu durumda işverene maliyeti de 7 bin 56 TL olacak. Yüzde 30’luk bir artışta ise bu rakam 5 bin 529 TL olacak. Böyle bir senaryoda işverene maliyet de 7 bin 643 TL’ye çıkacak. Asgari ücrette yapılacak artış için bir takım desteklerin de masada olduğu belirtiliyor. Tartışılan desteklerin başında da SGK işçi primlerinin bir kısmının Hazine tarafından üstlenilmesi bulunuyor. SGK primi işçi payı şu anda yüzde 14 olarak uygulanıyor ve 700 TL’ye denk düşüyor. Bu primin bir bölümünün Hazine tarafından üstlenilmesi durumunda ücretlerde otomatikman artış olacak. Ancak bu desteğin süresinin önemli olduğu belirtiliyor. Eğer 6 aylık bir geçici destek olursa, sene başında asgari ücret tutarında bir azalma olabileceği, bu nedenle süre kısıtının da dikkate alınması gerektiği kaydediliyor. Asgari ücret için verilecek destek türünde uzlaşmaya varılırsa, Meclis kapanmadan yasal düzenlemenin de yapılması gerekiyor.

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ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR?

Geçen yılın aralık ayında yapılan görüşmeler ile 2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.