AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, A Haber'de Cansın Helvacı ve Faruk Erdem'e değerlendirmelerde bulunurken, emekli maaşlarındaki artışı değerlendirip, memur zammı konusunda Temmuz ayına dikkat çekti.

Memur maaşı, asgari ücret zammı

Memura ve asgari ücrete seçim öncesi yeni zam var mı?

2.000 TL'lik artış sonrası memurların beklentisi! Ek zam mümkün mü? "Asgari ücret, herkesin bildiği gibi Aralık ayında belirlenir ve bir yıl boyunca geçerlidir. Dünya ve Türkiye'deki enflasyon nedeniyle, çalışanlarımızın alım gücünü artırmak amacıyla zamanında müdahaleler gerçekleştirdik. Net asgari ücret 8.500 TL'ye yükseltildi. Memur ve emekli düzenlemeleri ise her altı ayda bir yapılıyor.

Emekli maaş zammı

Temmuzda emekli maaşlarına ne yapılacak mı?

Akbaşoğlu emekli maaşlarına yönelik, “Önümüzdeki 3 ay sonra Temmuz ayı var. 1 Temmuz itibarıyla tüm emeklilerin durumlarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemeler gündemimizde. Asgari ücretle ilgili bir ihtiyaç durumu ortaya çıkarsa, Cumhurbaşkanımız gerekenin yapılacağını daha önce ifade etmişti. Temmuz ayında da kademelemeyle ilgili olarak, tüm çalışanlarımızın yararına gerekli düzenlemeleri yapacağımızdan halkımız emin olabilir. Alım gücünü önceleyerek, vatandaşlarımızın daha iyi yaşam koşullarına ulaşmaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı

Asgari ücrete seçim öncesi zam var mı?

Asgari ücrete seçim öncesi bir zam yapılıp yapılmayacağı konusuna değinen Hande Fırat, "Asgari ücrete şimdilik zam için bir çalışma olmadığını biliyorum." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen sene Aralık ayında son asgari ücreti açıklarken 2023'ye yeni bir zammın söz konusu olup olmayacağı konusunda "Beklenmedik bir durumla karşılaşırsak asgari ücrette yeni bir düzenleme daha yapabiliriz" demişti.

Asgari ücret zammı tahminleri

Show Haber'in haberine göre, en düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıkarılmasının ardından gözler asgari ücrete çevrildi. Kulis bilgilerine dayandırılan habere göre, en güçlü beklenti asgari ücretin seçim öncesinde 10 bin TL'ye çıkması yönünde. Kimi tahminlere göre ise asgari ücrete de en düşük emekli maaşına yapılan zam oranı kadar artış yapılabilir. Bu da asgari ücretin 11 bin 500 olması anlamına geliyor.

EYT bayram ikramiyesi

Bayram ikramiyesinden EYT’liler de yararlanacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 2 bin liraya yükseltilecek bayram ikramiyesi düzenlemesinden emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklinin yararlanacağını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra bayram ikramiyesini de yüzde 82 zamla 2000 TL'ye yükseltiyoruz. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacak. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeklilerinin yanında."







