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Asgari ücrete yeniden ara zam var mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yeni emekli maaşlarının ödemeleriyle ilgili, "2023 yılı Nisan ayı ödeme döneminden itibaren dosya bazında ödenen aylıklar 7.500 TL olarak ödenecek ve 8,8 Milyon emeklimiz bu düzenlemeden yararlanacaktır" açıklamasını yaptı. Emekli maaşına gelen zammın ardından asgari ücret gündem oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Asgari ücrete ara zam gelmeyecek mi? sorusuna "Olağanüstü şartlar olursa düşünülür” diyerek cevap verdi. İşte 2023 asgari ücrete ara zam haberinin detayları.

12:54 . 27/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Seçim öncesi asgari ücrete zam var mı?

Seçim öncesi asgari ücrete zam var mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yeni emekli maaşlarının ödemeleriyle ilgili, "2023 yılı Nisan ayı ödeme döneminden itibaren dosya bazında ödenen aylıklar 7.500 TL olarak ödenecek ve 8,8 Milyon emeklimiz bu düzenlemeden yararlanacaktır" açıklamasını yaptı. 2023 yılı Nisan ayı ödeme döneminden itibaren dosya bazında ödenen aylıklar 7 bin 500 TL olarak ödenecek ve 8,8 milyon emekli bu düzenlemeden yararlanacak.

Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

2018 yılında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 1000’er TL olarak ödenmeye başlanılan bayram ikramiyesi 2021 yılında 1100 TL’ ye yükseltildi. Yeni düzenleme ile bu tutar yüzde 82 artışla 2 bin TL’ye yükseltildi. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar da dahil olmak üzere 15,6 milyon emekli yararlanacak. 2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesinin bayram öncesi nisan ayı içerisinde, Kurban Bayramı ikramiyesinin ise yine bayram öncesi haziran ayı içerisinde ödeneceği öğrenildi.

Memur maaşı, asgari ücret zammı

Asgari ücrete ek zam gelecek mi?

  • Konuyla ilgili son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada "Bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıklarken " 'Gerekirse ara dönemde zam yapmaktan geri durmayız' ifadelerini kullanmıştı. Konuyla ilgili güncel bir gelişme yaşanması halinde detaylar haberimize eklenecek.

Emekli maaş zammı

Temmuzda emekli maaşlarına ne yapılacak mı?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emekli maaşlarına yönelik, “Önümüzdeki 3 ay sonra Temmuz ayı var. 1 Temmuz itibarıyla tüm emeklilerin durumlarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemeler gündemimizde. Asgari ücretle ilgili bir ihtiyaç durumu ortaya çıkarsa, Cumhurbaşkanımız gerekenin yapılacağını daha önce ifade etmişti. Temmuz ayında da kademelemeyle ilgili olarak, tüm çalışanlarımızın yararına gerekli düzenlemeleri yapacağımızdan halkımız emin olabilir. Alım gücünü önceleyerek, vatandaşlarımızın daha iyi yaşam koşullarına ulaşmaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı

Asgari ücret zammı tahminleri

Show Haber'in haberine göre, en düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıkarılmasının ardından gözler asgari ücrete çevrildi. Kulis bilgilerine dayandırılan habere göre, en güçlü beklenti asgari ücretin seçim öncesinde 10 bin TL'ye çıkması yönünde. Kimi tahminlere göre ise asgari ücrete de en düşük emekli maaşına yapılan zam oranı kadar artış yapılabilir. Bu da asgari ücretin 11 bin 500 olması anlamına geliyor.

EYT bayram ikramiyesi

Bayram ikramiyesinden EYT’liler de yararlanacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 2 bin liraya yükseltilecek bayram ikramiyesi düzenlemesinden emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklinin yararlanacağını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra bayram ikramiyesini de yüzde 82 zamla 2000 TL'ye yükseltiyoruz. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacak. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeklilerinin yanında."


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