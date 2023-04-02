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ATA AÖF bütünleme sınavları nasıl yapılacak?

Atatürk Üniversitesi ATA AÖF güz dönemi bütünleme sınavları başladı. Online olarak gerçekleştirilen sınavın tarihleri ve saat aralıkları üniversite resmi adresinden duyuruldu. Buna göre, Online Bütünleme Sınav Sistemi 29 Mart - 09 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak. Peki 2023 ATA AÖF güz dönemi bütünleme sınavı ne zamana kadar devam edecek, çevrim içi bütünleme sınavı kaç gün sürecek? ATA AÖF bütünleme sınavı giriş ekranı.

13:20 . 2/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
ATA AÖF SINAV GİRİŞİ: 2023 ATA AÖF bütünleme sınavları başladı mı, ne zaman, saat kaçta?

ATA AÖF SINAV GİRİŞİ: 2023 ATA AÖF bütünleme sınavları başladı mı, ne zaman, saat kaçta?

Atatürk Üniversitesi açıköğretim güz dönemi bütünleme sınavları online olarak başladı.12 gün sürecek olan bütünleme sınavının ayrıntıları Atatürk Üniversitesi'nin resmi adresinden paylaşıldı. Bütünleme sınavına katılım nasıl sağlanır? İşte ATA AÖF online bütünleme sınav tarihleri.

ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman sınav saat kaçta başlayacak?

Online Bütünleme Sınav Sistemi 29 Mart - 09 Nisan 2023 tarihleri arasında, her gün 10.00 ile 23.00 saatleri arasında erişime açılacak. Sisteme kayıtlı öğrenciler, sınav sistemine https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak doğrudan erişebilir. Öğrenciler anılan tarih aralığında, hangi gün hangi derslerin sınavına girebileceklerini gösteren detaylı sınav programını Fakülte web sayfasından görüntüleyebilecek.

ATA AÖF bütünleme sınav süresi

ATA AÖF bütünleme online sınav süresi ne kadar, sınav kaç dakika?

Her bir ders için 20 sorudan oluşan sınavın oturum süresi 30 dakikadır. Sınav ekranında yer alan sayaçtan kalan sınav sürenizi takip edebilirsiniz. Sınavı başlattıktan sonra 30 dakikalık süreniz başlar ve herhangi bir nedenden dolayı sınavdan çıksanız dahi 30 dakikalık sınav süresi azalmaya devam eder. Bu süre içerisinde "SINAVI BİTİR" butonuna tıklamazsanız, 30 dakika tamamlandığında seçili cevaplarınız sisteme otomatik olarak gönderilir ve sınav oturumunuz sonlandırılır.

Sınavda cevap verdiğiniz veya boş bıraktığınız sorulara tekrar geri dönmeniz engellenmiştir. Bir soruyu cevapladıktan ya da “Boş Bırak” seçeneğini işaretledikten sonra “Sonraki” butonunu kullanarak bir sonraki soruya geçiş yapabilirsiniz.

ATA AÖF Bütünleme Sınavı notunun başarı notuna katkısı yüzde kaç?

Online Bütünleme Sınavı notunun başarı notuna katkısı %70 oranındadır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap, 1 (bir) doğru cevabı götürmektedir.


Anadolu Üniversitesi AÖF geçme notu nasıl hesaplanır? İşte detaylar
Anadolu Üniversitesi AÖF geçme notu nasıl hesaplanır? İşte detaylar

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından yayımlanan yeni yıl eğitim takvime göre; Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Bahar Dönemi Kayıt Yenileme İşlemleri 13 Şubat- 2 Mart 2023 tarihleri arasında alındı. AÖF bahar dönemi ara sınavları 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde; dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenecek. Yaz okulu sınavları ise 19 Ağustos 2023 günü gerçekleştirilecek. AÖF sınavlarına girecek öğrencilerin derslerden başarılı sayılması için ders başarı puanlarının 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanı ara sınavın % 30'u, dönem sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır. Peki AÖF geçme notu kaç? Peki, CD, DC ve DD geçer mi? İşte AÖF harf notu karşılığı ve hesaplama.


Adalet Bakanlığı 18 bin 305 sözleşmeli personel alımı yapıyor: İşte kontenjan dağılımları
Adalet Bakanlığı 18 bin 305 sözleşmeli personel alımı yapıyor: İşte kontenjan dağılımları

Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı yapacak. Açıklama, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan geldi. Bakan Bozdağ, Adalet Bakanlığının personel alımlarına dair konuşan Bozdağ, “Adalet Bakanlığı olarak yakında personel alım ilanına çıkacağız.” dedi. Adalet Bakanlığı işçi alım branş ve kontenjan dağılımına göre, 9 bin 229 Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde, 8 bin 376 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, 700 İcra Dairesi bünyesinde olmak üzere 18 bin 305 personel alımı gerçekleştirecek. Peki Adalet Bakanlığı işçi alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılacak? İşte Adalet Bakanlığı personel alımı şartları ile kontenjanları ve branş dağılımı.


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#ATA AÖF güz dönemi
#atatürk üniversitesi
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