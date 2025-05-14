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ATA AÖF final sınavı giriş belgeleri yayınlandı mı?

ATA AÖF final sınavı giriş belgeleri yayınlandı mı?

17:2514/05/2025, Wednesday
Yeni Şafak
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ATA AÖF final sınav tarihi
ATA AÖF final sınav tarihi

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bahar dönemi finalleri 31 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde yapılacak. ATA AÖF final sınavı giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. ATA AÖF final sınavı giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? İşte final, bütünleme ve üç ders sınav tarihleri.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2024-2025 Bahar Dönemi sınav takvimi işlemeye devam ediyor. Şu an itibarıyla Bahar Dönemi Ara Sınavları (Vize) geride kaldı. Sınava girecek öğrencilerin gözü ATA AÖF final sınavına dair detaylarda…

ATA AÖF FİNAL SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

ATA AÖF final sınav giriş belgelerinin sınavdan bir hafta önce adayların erişimine açılması bekleniyor. 5-6 Nisan'daki vize sınavının giriş belgesi 28 Mart'ta yayımlanmıştı.

ATA AÖF FİNAL NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bahar dönemi finalleri 31 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde yapılacak.

ATA AÖF FİNAL SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

ATA AÖF final sınavı ilk oturum 31 Mayıs günü saat 09:30'da, ikinci oturum aynı gün saat 14:00'da, üçüncü oturum ise 1 Haziran günü saat 15:00'de yapılacak.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF bütünleme sınavları 5-6 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşecek.

ATA AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavı ise 10 Ağustos 2025 tarihinde, saat 09:30'da yapılacak.

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