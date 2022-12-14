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ATA AÖF bahar dönemi 2022-2023 sınav takvimi

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) vize Sınavı 26-27 Kasım 2022 tarihlerinde, üç oturumda yapıldı. Sınavın sonuçları da 18 Aralık’ta açıklandı. Vize sınavlarının ardından öğrenciler final tarihlerine odaklandı. Peki ATA AÖF final sınavı ne zaman? Atatürk Üniversitesi AÖF sınavları hangi tarihte yapılacak? İşte 2022-2023 sınav takvimi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ATA AÖF final sınavı ne zaman? 2022-2023 ATA AÖF bahar dönemi vize, final, bütünleme, mezuniyet üç ders sınav tarihleri
ATA AÖF final sınavı ne zaman?

ATA AÖF vize sınav sınavlar 26-27 Kasım tarihleri arasında üç oturum yapıldı. Sınava katılım gösteren Atatürk Üniversitesi açıköğretim öğrencileri sınav sonuçlarını 18 Aralık’ta erişebildi. Şimdi ise gözler final tarihlerinde. Peki ATA AÖF final sınavı ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu?

ATA AÖF final sınavı ne zaman?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi sınav tarihleri şu şekilde;

  • Final sınavı: 1. Oturum- 7 Ocak 2023
  • 2. Oturum- 7 Ocak 2023
  • 3. Oturum- 8 Ocak 2023

ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman?

  • ATA AÖF bütünleme sınavı 1. ve 2. Oturum- 11 Şubat 2023
  • 3. Oturum- 12 Şubat 2023

ATA AÖF Bahar Dönemi vize sınavı ne zaman?

  • Vize sınavı: 1. ve 2. Oturum- 8 Nisan 2023
  • 3. Oturum- 9 Nisan 2023

2023 ATA AÖF bahar dönemi Final sınavı ne zaman?

  • ATA AÖF bahar dönemi Final sınavı: 1. ve 2. Oturum- 20 Mayıs 2023
  • 3. Oturum- 21 Mayıs 2023

ATA AÖF bahar dönemi Bütünleme Sınavı 2023 ne zaman?

  • ATA AÖF bahar dönemi Bütünleme Sınavı: 1. ve 2. Oturum- 8 Temmuz 2023
  • 3. Oturum- 9 Temmuz

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ATA AÖF ders geçme notu kaç?

Atatürk Üniversitesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde; Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nın 18.03.2016 tarih ve 75850160-106-158- 16196 sayılı yazısında, aynı programı uygulayan üniversiteler arasında haksız rekabetin önlenmesi, ölçme ve değerlendirme sistemlerinde uygulama birliğinin sağlanması ve üniversitelerimizin açıköğretim programlarındaki kalitenin belli bir düzeyin altına düşmemesi için, açık öğretim programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 35'e çıkarılmasına, 26.02.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında karar verildiği belirtilmektedir.

Anılan karara istinaden Fakültemiz programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 2020-2021 eğitim öğretim yılı, güz yarıyılından geçerli olmak üzere 30'dan 35'e çıkarılmasına Üniversite Senatomuz tarafından karar verilmiştir. Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.

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