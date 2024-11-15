Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA-AÖF), 2011 yılında kurulmuş olup, öğrencilere açıköğretim ve uzaktan eğitim yoluyla yükseköğretim fırsatları sunan bir fakültedir. ATA-AÖF, öğrencilere mekân ve zaman kısıtlaması olmaksızın eğitim alabilme imkânı sağlamakta, farklı yaş gruplarından ve coğrafi bölgelerden öğrencilere erişim kolaylığı sunmaktadır. İşte ATA AÖF sınav tarihleri , ön lisans-lisans bölümleri ve ders geçme notuna ilişkin detaylar.

ATA-AÖF’nin Temel Özellikleri:

Geniş Program Seçenekleri: ATA-AÖF, hem lisans hem de önlisans programları sunmaktadır. Programlar; İşletme, Halkla İlişkiler, Adalet, Çocuk Gelişimi gibi çeşitli alanları kapsamaktadır.

Esnek Öğrenme İmkanları: Öğrenciler ders materyallerine internet üzerinden ulaşabilir, sanal sınıflarda eğitim alabilir ve videolu derslerle konuları takip edebilirler.

Sınav ve Not Sistemi: ATA-AÖF'de, ara sınav ve final sınavlarıyla ders geçme sistemi uygulanmaktadır. Vize sınavının başarı notuna katkısı %30, final sınavının katkısı ise %70'tir. Geçme notu genellikle 35 olarak belirlenmiştir.

Uzaktan Eğitim Desteği: Online sınavlar, ders materyalleri, etkileşimli videolar ve sanal sınıflarla öğrencilerin derslere erişimi sağlanır. Öğrenciler ayrıca mobil uygulama üzerinden de derslere ve sınav sonuçlarına ulaşabilirler.

Yaygın Kayıt İmkânı: Yükseköğretim sınavında belirli bir puan almak gerekmeksizin kontenjansız bir şekilde kaydolma imkanı sunar. Örgün eğitimden farklı olarak, öğrencilerin belirli saatlerde kampüse gitmesi zorunlu değildir.

ATA-AÖF Avantajları:

Çalışan, farklı şehirlerde veya yurtdışında yaşayan öğrencilere yükseköğretim fırsatı sunar. Sınav tarihleri önceden belirlenmiş olup, öğrenciler planlamalarını bu tarihlere göre yapabilirler.

Öğrenciler, mezun olduktan sonra Atatürk Üniversitesi diplomasına sahip olurlar.

ATA AÖF ön lisans bölümleri

ATA AÖF bölümleri şu şekildedir:

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Adalet

Bankacılık ve Sigortacılık

Bilgi Yönetimi

Bilgisayar Programcılığı

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Dış Ticaret

Emlak Yönetimi

E-Ticaret ve Pazarlama

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İslami İlimler (İlahiyat)

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme Yönetimi

Laborant ve Veteriner Sağlık

Lojistik

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Özel Güvenlik ve Koruma

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Reklamcılık

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sosyal Hizmet

Spor Yönetimi

Tıbbı Dökümantasyon ve Sekreterlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Web Tasarımı ve Kodlama

Yeni Medya ve Gazetecilik

Yerel Yönetimler

ATA AÖF lisans bölümleri

Çocuk Gelişimi Lisans

Egzersiz ve Spor Bilimleri

Grafik Sanatlar

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans

İşletme

Kamu Yönetimi

Reklamcılık Lisans

Rekreasyon

Sağlık Yönetimi Lisans

Sosyal Hizmet Lisans

Sosyoloji

Tarih

Tekstil ve Moda Tasarımı

ATA AÖF kayıt işlemleri

Atatürk Üniversitesi ATA AÖF kayıt yaptırmak isteyenler YKS sınavına girmektedir. YKS ile Fakültemiz önlisans veya lisans programlarına yerleştirilen öğrenci adaylarımız, elektronik kayıt işlemlerini (E-Devlet yolu ile) gerçekleştirmekte.

ATA AÖF ders kaydı nasıl yapılır?

Akademik takvimde belirtilen tarihlerde materyal ücretini yatırarak kesin kayıt işlemini tamamlayan birinci sınıf öğrencilerimizin ders kayıtları Fakültemiz tarafından yapılacaktır. Sonraki yıllarda (ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfta) öğrencilerimiz akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders kayıtlarını (alacakları derslerin seçimini) kendileri yapacaklardır. Ders alma takvimi içerisinde materyal ücreti yatırıp ders kaydı yapmayan/yapamayan öğrencilerimizin ders kayıtları 30 krediye kadar Fakültemiz tarafından atanacaktır. Atanan bu derslerden öğrencilerimiz isterse belirlenen ders seçme tarihlerinde değişiklik yapabileceklerdir.







