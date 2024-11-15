Geniş Program Seçenekleri: ATA-AÖF, hem lisans hem de önlisans programları sunmaktadır. Programlar; İşletme, Halkla İlişkiler, Adalet, Çocuk Gelişimi gibi çeşitli alanları kapsamaktadır.
Esnek Öğrenme İmkanları: Öğrenciler ders materyallerine internet üzerinden ulaşabilir, sanal sınıflarda eğitim alabilir ve videolu derslerle konuları takip edebilirler.
Sınav ve Not Sistemi: ATA-AÖF'de, ara sınav ve final sınavlarıyla ders geçme sistemi uygulanmaktadır. Vize sınavının başarı notuna katkısı %30, final sınavının katkısı ise %70'tir. Geçme notu genellikle 35 olarak belirlenmiştir.
Uzaktan Eğitim Desteği: Online sınavlar, ders materyalleri, etkileşimli videolar ve sanal sınıflarla öğrencilerin derslere erişimi sağlanır. Öğrenciler ayrıca mobil uygulama üzerinden de derslere ve sınav sonuçlarına ulaşabilirler.
Yaygın Kayıt İmkânı: Yükseköğretim sınavında belirli bir puan almak gerekmeksizin kontenjansız bir şekilde kaydolma imkanı sunar. Örgün eğitimden farklı olarak, öğrencilerin belirli saatlerde kampüse gitmesi zorunlu değildir.
Çalışan, farklı şehirlerde veya yurtdışında yaşayan öğrencilere yükseköğretim fırsatı sunar. Sınav tarihleri önceden belirlenmiş olup, öğrenciler planlamalarını bu tarihlere göre yapabilirler.
Öğrenciler, mezun olduktan sonra Atatürk Üniversitesi diplomasına sahip olurlar.
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Adalet
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgi Yönetimi
Bilgisayar Programcılığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Dış Ticaret
Emlak Yönetimi
E-Ticaret ve Pazarlama
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İslami İlimler (İlahiyat)
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Yönetimi
Laborant ve Veteriner Sağlık
Lojistik
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Özel Güvenlik ve Koruma
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Reklamcılık
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sosyal Hizmet
Spor Yönetimi
Tıbbı Dökümantasyon ve Sekreterlik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Web Tasarımı ve Kodlama
Yeni Medya ve Gazetecilik
Yerel Yönetimler
Çocuk Gelişimi Lisans
Egzersiz ve Spor Bilimleri
Grafik Sanatlar
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans
İşletme
Kamu Yönetimi
Reklamcılık Lisans
Rekreasyon
Sağlık Yönetimi Lisans
Sosyal Hizmet Lisans
Sosyoloji
Tarih
Tekstil ve Moda Tasarımı
Akademik takvimde belirtilen tarihlerde materyal ücretini yatırarak kesin kayıt işlemini tamamlayan birinci sınıf öğrencilerimizin ders kayıtları Fakültemiz tarafından yapılacaktır. Sonraki yıllarda (ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfta) öğrencilerimiz akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders kayıtlarını (alacakları derslerin seçimini) kendileri yapacaklardır. Ders alma takvimi içerisinde materyal ücreti yatırıp ders kaydı yapmayan/yapamayan öğrencilerimizin ders kayıtları 30 krediye kadar Fakültemiz tarafından atanacaktır. Atanan bu derslerden öğrencilerimiz isterse belirlenen ders seçme tarihlerinde değişiklik yapabileceklerdir.