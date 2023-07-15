Galatasaray Avusturya kampının 2. maçında Generali Arena’da Austria Wien ile kozlarını paylaştı. Maç 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. İşte özet.

AUSTRİA WİEN - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

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Okan Buruk: "Oyuncularımın performansından memnunum"

Galatasaray Teknik Okan Buruk, Avusturya ekibi Austria Wien ile oynadıkları hazırlık maçından sonra yaptığı açıklamada, oyuncularının performansından memnun olduğunu söyledi.

Galatasaray, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Generali Arena’da karşılaştığı Avusturya ekibi Austria Wien ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Galatasaray Teknik Okan Buruk, yoğun bir tempoda hazırlıkların sürdüğünü söyleyerek, "Sezona hazırlanırken bir yandan da böyle iyi atmosferde maçlar oynuyoruz. Çift antrenmanlara ve yüklemeye devam ettik. Bugün de bu yüklemenin bir parçası oldu aslında. Oyuncularımız uzun süreler aldı. Az süre alan oyuncularımızı bugün uzun uzun kullandık. Şampiyonlar Ligi elemesindeki ilk maçımıza hazır olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Austria Wien karşısında oyun olarak ilk yarı daha iyi işler yaptıklarını belirten Buruk, "İkinci yarı Boey dışarıdayken golü yedik. Ondan sonraki 5-10 dakikayı iyi oynamadık ama devamında maçı çevirmek için iyi işler yaptık. Oyuncularımın performansından memnunum. Onun yanında sakatlık olmaması bizim için önemli. Ufak tefek ağrıları olan Oliveira, Zaniolo ve Efe Akman’ı dinlendiriyoruz. Riske atmıyoruz onları. Yarın bir maçımız var. Burada az kullandığımız oyuncuları yarın kullanacağız. Bu hazırlık kampını iyi bir şekilde geçiriyoruz" diye konuştu.

"Barış’ın performansını yükseltmesi özellikle Şampiyonlar Ligi eleme maçından dolayı önemli"

Hazırlık maçlarında gol atan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz’ın performansının sorulması üzerine sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Bir yandan da Barış ile ilgili korkularımız var. Aman bir şey olmasın. İyi oynuyor ve en iyi şekilde mücadele ediyor. Bugün çok koşu yaptı, önde topu taşıdı, golü attı. Bütün oyuncularımız en iyisini yapmaya çalışıyor. Bugün Barış da onlardan biriydi. Barış’ın performansını yükseltmesi özellikle Şampiyonlar Ligi eleme maçı dolayısıyla bizim için çok önemli" dedi.

"Icardi ile ilgili daha imza yok"

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi’nin transferinin UEFA Şampiyonlar Ligi elemesindeki ilk maçlarına yetişip, yetişmeyeceği soruna ise Okan Buruk, "Icardi ile ilgili daha imza yok. Biliyorsunuz UEFA’ya 20 Temmuz’da liste veriliyor. Daha sonra maçtan bir gün önceye kadar değişiklik hakkınız var. O sürece içerisinde durumu belli olursa biz de görmek istiyoruz. Ama şu anda net bir şey yok" açıklamasında bulundu.

Yeni transfer İspanyol sol bek Angelino’nun hazır bir şekilde takıma katıldığını ifade eden Buruk, "Beklediğimizden daha iyi geldi. Yarınki maçın bir bölümünde onu kullanabiliriz. O da hazır geldi. Bu bizim için şans" diye konuştu.

"Kazımcan iyi bir profesyonel"

Kazımcan Karataş ve Olimpiu Morutan ile ilgili ise Okan Buruk, "Kazımcan iyi bir profesyonel. Oynadığı zaman en iyisini yapmaya çalıştı. Çok da iyi maçlar oynadı. Bugün de oyun içinde elinden geleni yapmaya çalıştı. Türk oyuncu olarak da bizim için önemli. İyi ve geleceği olan bir sol bek. Kazımcan’a biz çok güveniyoruz. Forma rekabeti içerisinde olacak. Bu sene çok maç oynayacağız. Bu maçlar içerisinde herkesin rotasyonu olacak. Bugün Morutan’ın da girdikten sonra sağ kanadı etkili bir şekilde kullandığını gördük. Bu da beni ayrıca sevindiriyor" ifadelerini kullandı.

Austria Wien karşısında görev verdiği Yusuf Demir hakkında da konuşan Buruk, "Yusuf’un biraz antrenman eksiği vardı. Ufak tefek sakatlıkları oldu. Bugün onu görmek istedik. Genel olarak en iyisini yapmaya çalıştı. Bir de burada muhteşem bir taraftar vardı. Bize verdikleri için destek için onlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Mertens ile ilgili bana ulaşan bir şey yok"

Belçikalı futbolcu Dries Mertens ile ilgili bugün çıkan transfer haberlerinin hatırlatılması üzerine Okan Buruk, "Bize ulaşan bir şey yok. Biz de sosyal medyadan okuduk. Doğrudan bana ulaşan bir şey yok. Kulübe böyle bir şey geldi mi gelmedi mi bilmiyorum ama bana ulaşan bir şey yok. Şu anda çok önemli Şampiyonlar Ligi eleme maçımız var. Bu kadromuzu orada göreceğiz inşallah" diyerek sözlerini tamamladı.







