İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi finalleri 31 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde yine 3 oturumda yapılacak. Peki AUZEF final sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte AUZEF final, bütünleme ve mezuniyete üç ders sınav tarihleri.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin akademik takvimi ile sınav tarihleri belli oldu. Bu kapsamda gözler AUZEF sınav giriş belgesi sorgulaması sıklaştı. Peki AUZEF final sınavı ne zaman? AUZEF final sınav yerleri ne zaman belli olacak? İşte, konuya dair ayrıntılar.
AUZEF final sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
Adayların sınava girebilmek için gereken sınav giriş belgeleri sınavdan yaklaşık 10 gün önce aksis.istanbul.edu.tr adresinden görüntülenebilecek.
AUZEF final sınavı ne zaman?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) finalleri 31 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde yine 3 oturumda düzenlenecek.
AUZEF Bütünleme (Telafi) Sınavı ne zamman?
AUZEF Bütünleme (Telafi) Sınavı 12 Temmuz - 13 Temmuz 2025
AUZEF Mezuniyete Üç Ders Sınavı ne zaman?
AUZEF Mezuniyete Üç Ders Sınavı 6 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.