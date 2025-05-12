İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin akademik takvimi ile sınav tarihleri belli oldu. Bu kapsamda gözler AUZEF sınav giriş belgesi sorgulaması sıklaştı. Peki AUZEF final sınavı ne zaman? AUZEF final sınav yerleri ne zaman belli olacak? İşte, konuya dair ayrıntılar.