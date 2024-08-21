İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) mezuniyete üç ders sınavı başvuruları 20 Ağustos Salı günü başladı. Adaylar başvuru yaparken sınav tarihine odaklandı.
AUZEF mezuniyete üç ders sınavı başvuruları ne zaman bitecek?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) mezuniyete üç ders sınavı başvuruları26 Ağustos Pazartesi gününe kadar gerçekleştirilecek.
AUZEF mezuniyete üç ders sınavı ne zaman yapılacak 2024?
2023-2024 yılı mezuniyet üç ders sınavı14 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.
AUZEF mezuniyete üç ders sınavı başvuruları nasıl yapılacak?
Üniversite'den yapılan açıklamada; "Mezuniyet için üç ders sınavına girecek adayların 20 Ağustos Salı-26 Ağustos Pazartesi günleri arasında aksis.istanbul.edu.tr adresine girip AUZEF ÖYS (Öğrenme Yönetim Sistemi) alanına tıklamaları ve Başvurularım menüsünden “Mezuniyet İçin Üç Ders Sınavı Başvuruları” sekmesinden başvurularını yapmaları gerekmektedir.
Başvuru esnasında öğrenciler, sınava girmek istedikleri ders(ler)i seçerek, onaylayacaklardır.
AUZEF dışındaki Fakültelere (İktisat, İletişim, İlahiyat, Hukuk Fakültesi Adalet MYO) bağlı uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrencilerden mezuniyet için üç ders sınavına girmek isteyenlerin bağlı bulundukları Fakültelerin öğrenci işlerine başvurmaları gerekmektedir.
Halen cezaevinde/tutukevinde olup mezuniyet için üç ders sınavına girme hakkı olan öğrencilerin başvuruları da aksis.istanbul.edu.tr adresinden AUZEF ÖYS (Öğrenme Yönetim Sistemi) alanından (Başvurularım menüsünden “Mezuniyet İçin Üç Ders Sınavı Başvuruları”) alınacaktır.