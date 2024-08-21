AUZEF mezuniyete üç ders sınavı ne zaman yapılacak 2024?

İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme/telafi sınavı için ilk oturum bugün gerçekleşti. AUZEF telafi sınavı üç oturum halinde uygulanacak. Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve dört yanlış da bir doğru cevabı etkileyecek. Adaylar AUZEF bütünleme /telafi sınav sonuçlarını araştırıyor. AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? 2024 AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl öğrenilir? İşte AKSİS bütünleme sınav sonuçları tarihi...