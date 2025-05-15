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AUZEF bahar dönemi final sınavları ne zaman?

AUZEF bahar dönemi final sınavları ne zaman?

11:2915/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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AUZEF sınav giriş belgesi erişime açıldı mı?
AUZEF sınav giriş belgesi erişime açıldı mı?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi final sınavları 31 Mayıs-1 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak. AUZEF sınav yerleri henüz belli olmadı. Peki AUZEF AUZEF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

AUZEF bahar dönemi final sınavı için geri sayım sürüyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi bitirme sınavları 31 Mayıs-1 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenecek. Sınava girecekler sınav yerlerini merak ediyor. Peki, AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte, 2025 AUZEF sınav yerleri sorgulama ekranı…

AUZEF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi bitirme sınavı tarihleri açıklandı. Üniversite tarafından yayımlanan akademik takvime göre, AUZEF final sınavları 31 Mayıs-1 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenecek.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

AUZEF sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. AUZEF sınav giriş yerlerinin sınavdan yaklaşık 10 gün önce yayımlanması bekleniyor.

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