AUZEF bahar dönemi final sınavı için geri sayım sürüyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi bitirme sınavları 31 Mayıs-1 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenecek. Sınava girecekler sınav yerlerini merak ediyor. Peki, AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte, 2025 AUZEF sınav yerleri sorgulama ekranı…