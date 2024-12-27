İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültes (AUZEF) final sınav tarihleri belli oldu. AUZEF final sınavı giriş belgeleri erişime açıldı. Peki AUZEF sınavları ne zaman? AUZEF sınavları saat kaçta başlıyor, sınavda kaç soru sorulacak, sınav kaçta bitecek?

AUZEF FİNALLERİ NE ZAMAN?

AUZEF final sınavları 28 - 29 Aralık 2024 tarihlerinde uygulanacak. Sınav oturumları öğrencilerin giriş belgeleri üzerinde yazan saatlerde uygulanacak.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bitirme sınavına (final) ait, sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.

AUZEF SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavlarının sabah oturumları saat 09.30'da, öğleden sonra uygulanacak olan oturumları saat 14.00'te başlamaktadır. Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

AUZEF SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

AUZEF sınavında her ders için 20 soru sorulacak ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilecek. Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltiyor. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülüyor.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70’tir.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF Bütünleme (Telafi) Sınavı ise 1 - 2 Şubat 2025 tarihlerinde uygulanacak







