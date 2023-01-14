AUZEF telafi sınavı ne zaman yapılacak 2023?

AUZEF telafi sınavı tarihleri için geri sayım başladı. Final sınavlarının ardından öğrencilerin gündemine İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı telafi sınavları geldi. AUZEF güz dönemi bütünleme sınavları ne zaman yapılacak?

AUZEF TELAFİ (BÜTÜNLEME) SINAVI NE ZAMAN?

2023 AUZEF akademik takvimine göre telafi sınavları 04 Şubat - 05 Şubat 2023 tarihlerinder yapılacak.

AUZEF TELAFİ SINAVI GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav yerleri henüz belli olmadı. Sınavdan 15 gün önce AUZEF telafi sınavı giriş belgelerinin ilan edilmesi bekleniyor.

TELAFİ SINAVLARINA KİMLER GİREBİLİR?

Bütünleme sınavları koşulları yerine getirmesine rağmen bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler için bitirme sınavından sonra yapılır.

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-Bütünleme sınavları merkezi sistemle gözetimli olarak yüz yüze ve bütün sınav merkezlerinde eş zamanlı yapılır.

-Öğrenciler “Sınav Merkezi Tercihi” dönemindeki tercihlerine göre sınav yerlerine yerleştirilmektedir. Öğrenciler sınavlarına Sınav Giriş Belgesinde belirtilen bina ve salonda, kendi sınav sırasında girmek zorundadır.

- Sınavlar cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere toplamda 3 veya 4 oturumda gerçekleştirilir. Sınav oturumu başlangıç saatleri sınav giriş belgesinde yer almaktadır.

-Hangi dersin hangi oturumda olacağı, ilgili bölümün dönem dersleri dikkate alınarak belirlenir. Öğrencilerin hangi oturumlarda sınava gireceği Sınav Giriş Belgesi’nde ilan edilir.

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-Öğrenciler sınav binası ve salonuna Sınav Giriş Belgesi ve Sınav Giriş Belgesinde belirtilen resmi kimlik belgeleriyle alınmaktadır. Sınav binalarına Sınav Giriş Belgesinde belirtilen kimlikler dışında herhangi bir belge ile girilemez.

-Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Sınav süresi her oturum için (ders sayısı X 30 dk.) olarak belirlenir ve Sınav Giriş Belgesinde belirtilir.

-Bütünleme sınavlarında öğrenciler bir dersin tüm ders içeriklerinden sorumludur.