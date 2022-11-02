AUZEF ara ve dönem sonu sınav tarihleri 2022

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) ikinci üniversite başvuru tarihleri, AUZEF Twitter hesabı üzerinden geçtiğimiz günlerde ilan edilmişti. Yapılan açıklamaya göre AUZEF yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 1 Ağustos 2022 tarihi itibariyle başladığı duyrulmuştu. AUZEF kayıt işlemlerinin, 16 Eylül 2022 tarihinde sona erdi.

2022-2023 AUZEF güz, bahar dönemi sınav takvimi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), resmi internet sitesi üzerinden 2022-2023 güz ve bahar dönemi sınav tarihlerini duyurdu. AUZEF sınav tarihleri için yapılan duyuru ile beraber gözler akademik takvime çevrildi.

AUZEF ara vize sınavı ne zaman?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı akademik takvimine göre ara dönem olarak da bilinen vize sınavları 12-13 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AUZEF yarıyıl sonu (Bitirme sınavları) ne zaman?

AUZEF Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 24 Aralık - 25 Aralık 2022

AUZEF telafi sınavları ne zaman?

AUZEF Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 04 Şubat - 05 Şubat 2023

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AUZEF sınav giriş belgesi nasıl nereden alınır?

Ara sınav giriş belgeleri sınav tarihinden bir hafta öncesinde auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden yayınlanır ve öğrencilere web sayfası üzerinden duyurulur. Sınav giriş belgesinde adayların sınava katılacakları okulun adı, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer almaktadır. İstanbul Üniversitesi sınav giriş belgelerini erişime açtı.

AUZEF ara sınavı etki oranı nedir?

Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. Diğer bir ifadeyle yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir. Uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Ara sınav (vize) sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı % 30, bitirme (final) ve bütünleme (telafi) sınavının ise % 70’tir.

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ÖYS (Öğrenme Yönetim Sistemi) üzerinden materyal paylaşımı yerine sadece kitabın künyesi ve ilgili sayfa numaraları paylaşılabilir mi?

Sadece kitap künyesi yeterli olmayacaktır. En azından kitabın ilgili yerlerinden bir PPT sunumunun hazırlanması ya da en azından özet bir metnin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Canlı ders sistemine aynı anda katılabilecek öğrenci sayısı/sınırı nedir?

Şu anda derslere eş zamanlı katılım sayısında herhangi bir sınır bulunmamaktadır.

Öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz sanal sınıflarına (canlı derslerine) ne zaman giriş yapabilirler?

Öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin sanal sınıflarına (canlı derslerine) girişleri için ÖYS üzerinden basmaları gereken “Sanal Sınıf Butonu”, dersin başlangıcından 10 dakika önce aktif olacaktır. Bu süreden önce giriş mümkün olmayacaktır.

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Canlı dersler hangi süre arasında yapılacaktır?

Canlı dersler, birinci öğretim için 09:00-17:00; ikinci öğretim ve tezsiz yüksek lisans programları için 18:00-22:00 saatleri arasında yapılacaktır.

Canlı ders sistemine kaydedilen dersleri öğrenciler kendi bilgisayarlarına daha sonradan indirebilecekler mi?

Canlı derslerin tamamı öğrencilerimizin diledikleri bir zaman diliminde izleyebilmeleri adına kayıt altına alınıp arşivlenmektedir. Bununla birlikte, öğrencilerimiz yayınlanan canlı dersleri kendi bilgisayarlarına indirememektedir.

Canlı ders yapıldıktan sonra arşivlenen video kimler tarafından görüntülenebilecektir?

Canlı ders kayıtları, sadece o dersi alan öğrenciler tarafından görüntülenebilecektir. Bunun haricinde dışarıdan bir giriş yapılarak izlenmesi mümkün değildir.

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PPT uzantılı dosyalar ÖYS’ye yükleniyor ancak açılmıyor. Neden?

.ppt uzantılı dosyalar, eski versiyon formatında oldukları için güncel bilgisayar sürümlerinde genellikle görüntülenemeyebiliyorlar. Bunun çözümü için dosyanın tekrardan açılarak Powerpoint Sunum (.pptx) olarak kaydedilmesi gerekiyor.

Derslerde yoklama alma zorunluluğu bulunmakta mıdır?

Öğrencilerimiz, uzaktan eğitimde sadece canlı derslerden değil ÖYS’ye yüklenen diğer eğitim içeriklerinden de sorumludurlar. Bununla birlikte diledikleri an ve mekanda girememiş oldukları derslerin video kayıtlarını da izleme imkanlarına sahiptirler. Dolayısıyla canlı ders esnasında yoklama almaya gerek duyulmamaktadır.

ÖYS sistemine video yüklemede süre konusunda sınır var mıdır? Örneğin 40 ya da 50 dakikalık videolar yüklenebiliyor mu?

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ÖYS sistemine yüklenecek videolarda herhangi bir süre sınırı bulunmamaktadır. Ancak yüklenecek video boyutunun 100 MB’ı aşmaması gerekmektedir. 100 MB’yi aştığı durumlarda videonun linkinin sisteme yüklenmesi tavsiye edilmektedir.

Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil ve Güzel Sanatlar gibi ortak dersler için de içerik yüklenmesi gerekiyor mu?

Bu dersler için herhangi bir içerik yüklenmesine gerek bulunmamaktadır. Çünkü bu dersler halihazırda zaten uzaktan öğrenme sistemi içerisinde yer almaktadır.

Ders programında yer alan uygulama derslerinin teorik kısımları için de canlı ders yapılacak mı?

Evet. Uygulama derslerinin teorik kısımları ve canlı ders sistemi ile anlatılabiliyor ise uygulama derslerinin de bir kısmı talep edildiğinde canlı ders olarak anlatılabilir.

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Yabancı uyruklu öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz için ÖYS ve canlı ders sistemi hakkında İngilizce açıklama kılavuzu ve video yayınlanacak mı?

Evet. Öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin Canlı Ders Sistemini kullanmayı kolaylaştıracak kılavuzlar ve animatif videolar, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanacak ve kendilerine ulaştırılacaktır.

ÖYS sisteminde canlı ders yapmak yerine o dersin anlatım videolarının yüklenmesi canlı ders yerine sayılabilir mi?

Hayır. Bu tür anlatım videolarının yüklenmesi canlı ders yerine sayılmamaktadır. Bununla birlikte, İstanbul Üniversitesi’nin sunduğu canlı ders hizmetine ilaveten farklı canlı yayın kanallarını da kullanarak ders yapan öğretim elemanlarımızın, yapmış oldukları bu derslerin kayıtlarını alarak İstanbul Üniversitesi Öğrenme Yönetim Sistemi’ndeki “Video Linki” kısmına eklemeleri büyük önem arz etmektedir.

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Canlı ders yapılabilmesi için gerekli teçhizatlar nelerdir?

İnternet bağlantısı, kamera ve mikrofona sahip bir bilgisayar ile canlı dersler sağlıklı bir şekilde yapılabilir. Temel düzey donanıma sahip bir bilgisayar sistemi rahatlıkla yürütebilmektedir.

Canlı ders, ders programında belirtilen saatte yapılmadığında telafisi mümkün müdür?

Sistemin sağlıklı işleyebilmesi için dersler, ders programında belirtilen saat aralığında yapılacaktır. Herhangi bir nedenle dersini belirlenen saatte yapamayan öğretim elemanımız için Canlı Ders Sistemi üzerinden telafi dersi yapma imkânı bulunmayacaktır.

Tezsiz yüksek lisans programlarında ders olarak gözüken ancak sadece dönem sonunda başarılı/başarısız diye not girilen “Dönem Projesi” dersleri için ders saati belirlenmesine gerek var mı?

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Bunun gibi uygulamalı derslerde belirli bir ders saati belirtmeye gerek yoktur.

Dersler kaç dakika sürecek? Ders bittikten sonra öğretim elemanının sistem üzerinde yapması gereken bir işlem var mıdır?

Her bir canlı dersin toplam süresi, o dersin örgün öğretimdeki kredisi ne olursa olsun maksimum 50 dakikadır. 50 dakika tamamlandığında dersin öğretim elemanının dersi bitirmesi ve ders oturumunu bizzat kapatması gerekmektedir. Buna göre dersin öğretim elemanının Toplantı Sekmesinden “Toplantıyı Bitir” seçeneğini tıklaması gerekmektedir. Bu işlem yapılmadığı takdirde, AUZEF temsilcileri 51. dakika itibarıyla dersleri otomatikman kapatmak zorunda kalacaklardır. Böyle bir durumun oluşmaması ve derslerin yarım kalmaması adına bu hususa özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir.

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