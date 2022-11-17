Özgün AUZEF vize sınav soruları, cevapları ve sonuçları nasıl öğrenilir?
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AUZEF vize sınav soruları, cevapları ve sonuçları nasıl öğrenilir?

AUZEF sonuçları için geri sayım başladı. AUZEF sınavı 12-13 Kasım tarihlerinde online bir şekilde gerçekleştirildi. AUZEF sınavı sonrasında ise sonuçlar beklenmeye başlandı. Öğrenciler AUZEF sınav soruları ve cevaplarını araştırıyorlar. Peki AUZEF soruları ve cevapları açıklandı mı? 2022 AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AUZEF vize sınav sonuç sorgulama: AUZEF soru ve cevapları, vize sonuçları nasıl öğrenilir? auzefsinav.istanbul.edu.tr
AUZEF

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde açıktan eğitimlerini sürdüren öğrenciler sınavlara ilişkin sonuç tarihine odaklandı. Yayınlanan takvime göre sınavlar üç oturumda gerçekleştirildi. En çok merak edilenlerden biri sınav sonuçlarının ilan edileceği tarih. İşte AUZEF vize sınav sonuçları ile ilgili son gelişmeler...

AUZEF VİZE SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AUZEF sınav sonuçları için İstanbul Üniversitesi açıköğretim fakültesi öğrencilerinin bekleyişi sürüyor. 12 Kasım - 13 Kasım 2022 tarihleri aralığında gerçekleşen vize sınavlarının ardından öğrenciler sınavlara ilişkin sonuçlar için gözünü gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. AUZEF sınav sonuçları henüz açıklanmadı.

AUZEF SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ilan edilmedi.

Geçmiş yıllar baz alındığında, sınavın sonuçlarının 15 gün içinde ilan edilmesi bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

AUZEF VİZE SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AUZEF vize sonuçları auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden öğreniliyor.

AUZEF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

AUZEF soru kitapçıkları ile ilgili bir duyuru geldi. Sınav sorularının ilanı ve soru itiraz süreci eş anlı olarak, son sınav oturumunun tamamlanmasının ardından aynı gün (13 Kasım 2022) saat 23.59 itibarıyla başlayacak ve 15 Kasım 2022 saat 23.59’da (2 iş günü) sona erecektir. Süre tamamlandığında soru ilanı ve soru itiraz sistemi erişime kapanacaktır.Sınav soru kitapçıkları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla “Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı” menüsünde ders bazlı olarak yayımlanacaktır.

AUZEF GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF güz dönemi yarı yıl sonu final sınavları 24 Aralık - 25 Aralık 2022 tarihlerinde yapılacak.

2022-2023 AUZEF AKADEMİK TAKVİMİ

Ara Dönem (Vize) Sınavları 12 Kasım - 13 Kasım 2022Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 24 Aralık - 25 Aralık 2022Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 04 Şubat - 05 Şubat 2023

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav giriş belgeleri yayınlandı
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düşüren görüntü

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​İstanbul Fatih'teki olayda 10 kişi yaralandı.

Bize yönelik<br>bir saldırı değildi

Bize yönelik
bir saldırı değildi

​Polonya Cumhurbaşkanı'ndan füze açıklaması.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açık ve sert mesaj.

​Kilit isim Azez'de yakalandı.

​Günlük üretim 65 bin varile yükseldi.

​İyi sürücülere yüzde 50.

​'Eşe karşı öldürmeye teşebbüs'

​Temizlik işçisi hayatını kaybetti.

​Polonya'ya isabet eden füze Ukrayna'ya ait.

​Terör saldırısına karşı el ele.

​Pakistan'a bu kadar duyarlı olmadık.

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