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Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav giriş belgeleri yayınlandı

Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi yerleri 14 Kasım Pazartesi günü açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek Uzman öğretmenlik sınavı 19 Kasım Cumartesi günü uygulanacak. Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi yerleri erişime açıldı. Peki, 2022 MEB ile Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri nasıl ve nereden öğrenilir? İşte detaylı bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi sorgulama: Uzman öğretmenlik sınav yerleri nasıl öğrenilir?
Uzman öğretmenlik

Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi yerleri araştırmaları bugün sabah saatleriyle beraber hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan bu sınava katılım sağlayacak olan adaylar gözünü gelecek son dakika haberine çevirdi. Bu noktada "Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak, sorgulama nasıl yapılır?" gibi sorular internet aracılığı ile yanıt arıyor.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI

Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi yerleri araştırmaları bugün sabah saatleriyle beraber hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan bu sınava katılım sağlayacak olan adaylar gözünü gelecek son dakika haberine çevirdi. Bu noktada "Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak, sorgulama nasıl yapılır?" gibi sorular internet aracılığı ile yanıt arıyor.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

MEB takvmine göre; 2022 Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik yazılı sınavı, 19 Kasım 2022 Cumartesi günü gerçekleşecek.

Henüz sınava ilişkin giriş belgeleri yayımlandı! Aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Uzman ve baş öğretmenlik sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden erişime sunulacak.

SERTİFİKALAR NE ZAMAN VERİLECEK?

Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.

Eğitim programına katılmaya hak kazananlardan, resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler MEBBİS şifrelerini, özel öğretim kurumlarında ve MEB dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler ise e-Devlet şifrelerini kullanarak oba.gov.tr adresi üzerinden eğitimlere katılabilecek.

Eğitimlerin sağlıklı yürütülebilmesi ve adayların herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için adayların MEBBİS veya e-devlet şifreleri ile bireysel giriş yapmaları gerekiyor.

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