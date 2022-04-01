​​Aydın İmsakiye: 2022 Aydın İftar Vakti - Aydın Sahur Vakti - Kaç Dakika Kaldı?

Ramazan ayı kardeşliğin, rahmetin ve bereketin ayıdır. Mübarek Ramazan ayı kapımızı çalmak üzere. 2 nisan 2022'de müslüman alemi ilk orucunu tutmuş olacak. Peki, Aydın'da ilk iftar ve sahur vakti ne zaman? İşte haberimizin detayları sizlerle...
2022 Aydın İmsakiyesi
2022 Aydın Sahur Vakti
Antalya sahur vakitleri imsakiyede yer alan akşam namazı saatlerindedir. Antalya sahur vakitleri için aşağıdaki linke tıklayın.
2022 Aydın İftar Vakti
Antalya iftar vakitleri imsakiyede yer alan akşam namazı saatlerindedir. Antalya iftar vakitleri için aşağıdaki linke tıklayın.
2022 Ramazan ayı ne zaman?
Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak ve 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü sona erecek.
2022 Ramazan Bayramı Ne Zaman?
Ramazan Bayramı 1. günü 2 Mayıs Pazartesi,
Ramazan Bayramı 2. günü 3 Mayıs Salı,
Ramazan Bayramı 3. günü 4 Mayıs Çarşamba günü kutlanacak.