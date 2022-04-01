Aydın İmsakiye: 2022 Aydın İftar Vakti - Aydın Sahur Vakti - Kaç Dakika Kaldı? Aydın sahur ve iftar vakti Ramazan ayının gelmesi ile Aydın'da yaşayan müslüman vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu gece müslüman alemi oruç tutmak için ilk sahura kalkacaklar. Kardeşlik, dayanışma ve paylaşma ayı olan ramazan boyunca oruç tutulacak, teravih namazı kılınacak. Aydın imsakiyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet'in belirlediği takvime göre düzenlendi. İşte Aydın iftar vakti, Aydın Sahur vaktini de içeren Aydın 2022 imsakiyesi...

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