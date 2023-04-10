|
Reklam
Reklam
Özgün

Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu Manisa 1. sıradan milletvekili adayı oldu

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Gene Seçimindeki aday listeleri netleşti. AK Parti listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. 3 dönem kuralı istinasız olarak uygulanırken, listede dikkat çeken isimler de yer aldı. Peki ama Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir, kaç yaşında?

14:32 . 10/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bahadır Yenişehirlioğlu

Bahadır Yenişehirlioğlu

AK Parti'nin 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için adayları belli oldu. Açıklanan listeye göre ünlü oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu Manisa 1. sıradan milletvekili adayı oldu.

MANİSA'DAN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDU

Adalet ve Kalkınma Partisi'nde üç dönem kuralı nedeniyle milletvekili aday listesinde büyük bir değişim yaşandı. Açıklanan listede Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin Derviş'i Bahadır Yenişehirlioğlu Manisa 1. sıradan aday oldu.

BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU KİMDİR?

Bahadır Yenişehirlioğlu, yazar, sinema ve dizi oyuncusudur. 26 Mayıs 1962 tarihinde Manisa / Akhisar'da doğdu. 1979 yılında Akhisar Lisesi'ni bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı ve 1985 yılında mezun oldu. Daha sonra Manisa/Akhisar'da serbest avukat olarak çalışmaya başladı.

Daha çok roman türünde eserler vermiştir. Aynı zamanda da avukattır; Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümü'nden mezundur.

2016 yılında rol aldığı Sevda Kuşun Kanadında dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Yenişehirlioğlu; Başrolü Özlem Conker, Bülent İnal, Ezgi Eyüboğlu ve Akın Akınözü ile paylaştığı Payitaht Abdülhamid dizisinin kadrosunda yer almakta ve Tahsin Paşa karakterini canlandırmaktadır.



#manisa
#seçim
#Bahadır Yenişehirlioğlu
#2023
#ak parti
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.