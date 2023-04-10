AK Parti'nin 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için adayları belli oldu. Açıklanan listeye göre ünlü oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu Manisa 1. sıradan milletvekili adayı oldu.

MANİSA'DAN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDU

Adalet ve Kalkınma Partisi'nde üç dönem kuralı nedeniyle milletvekili aday listesinde büyük bir değişim yaşandı. Açıklanan listede Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin Derviş'i Bahadır Yenişehirlioğlu Manisa 1. sıradan aday oldu.

BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU KİMDİR?

Bahadır Yenişehirlioğlu, yazar, sinema ve dizi oyuncusudur. 26 Mayıs 1962 tarihinde Manisa / Akhisar'da doğdu. 1979 yılında Akhisar Lisesi'ni bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı ve 1985 yılında mezun oldu. Daha sonra Manisa/Akhisar'da serbest avukat olarak çalışmaya başladı.

Daha çok roman türünde eserler vermiştir. Aynı zamanda da avukattır; Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümü'nden mezundur.

2016 yılında rol aldığı Sevda Kuşun Kanadında dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Yenişehirlioğlu; Başrolü Özlem Conker, Bülent İnal, Ezgi Eyüboğlu ve Akın Akınözü ile paylaştığı Payitaht Abdülhamid dizisinin kadrosunda yer almakta ve Tahsin Paşa karakterini canlandırmaktadır.







