İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göç rakamlarını açıkladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katıldığı canlı yayında meclis gündeminde yer alan konular hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Göç rakamlarına da değinen Bakan Yerlikaya, Türkiye'de bulunan yabancı sayısı ile ülkesine dönen Suriyeli sayısını paylaştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katıldığı CNN Türk canlı yayınında meclis gündeminin ilk sıralarında yer alan Karayolları Trafik Kanunu ile ilgili merak edilenleri anlattı. Bakan Yerlikaya, göç rakamları ile ilgili güncel verileri açıkladı.
1 MİLYON SURİYELİ DÖNDÜ
1 MİLYON SURİYELİ DÖNDÜ
8 Aralık'ta Esed zulmünden kurtuldu Suriye. 2017'den itibaren göçü kaynağında durdurduk. 2016'dan günümüze kadar
1 milyon 126 kişi geri döndü.
Bu sayıyı ilk kez duyuruyoruz. 9 Aralık 2024 sabahından itibaren bugüne kadar 250 bin 64 kişi döndü. 47 bin aile döndü. Okullar kapanınca yaz tatilinde bu sayı artacak.
Türkiye'de 3 milyon 988 bin 157 yabancı var
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2.711.170 geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı
.
1.104.385 kişinin ikamet izni var
. 172.602 uluslararası koruma altındakilerin sayısı.
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