Balıkesir iftar saatleri akşam ezanı saat kaçta?
Balıkesir akşam ezanı saati ve iftar vakti kaçta?
Balıkesir iftar vakti kaçta, sahur vakti ne zaman? Balıkesir Ramazan imsakiyesi ve Balıkesir iftar, sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.
2023 Ramazan ne zaman hangi gün başlıyor?
Ramazan ayı bu yıl Mart ayında başlayacak. 23 Mart 2023 Perşembe günü Müslümanlar ilk oruçlarını tutacaklar. İlk oruç 23 Mart Perşembe günü tutulacak. İlk sahur ise 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece imsak vaktine kadar yapılacak. 20 Nisan Perşembe günü son oruç tutulacak.
2023 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?
Ramazan Bayramı bu yıl 20 Nisan Perşembe Arife Günü'nün ardından 21-22-23 Nisan günlerinde idrak edilecek.
Akşam namazı kaç rekattır?
Akşam namazı 3 rekat farz ve 2 rekat sünnetten oluşmaktadır. Akşam namazı günün 4.vakit namazıdır.
Akşam namazı nasıl kılınır?
Kamet getirilir.
Kalben niyet edilir.
Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak hizasına kalkacak şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.
Sübhaneke okunur.
Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.
Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim"
Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.
Ettehıyyatü okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Üçüncü rekat için ayağa kalkılır.
Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim"
Fatiha okunur:
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.
– Ettehıyyatü okunur.
– Salli ve Barik duaları okunur.
– Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.
Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.
"Allahümme entesselamü ve minkes selam tebarekte yazel celali vel ikram" dedikten sonra, sünneti kılmak için hemen ayağa kalkılır.
Akşam namazının sünneti nasıl kılınır? (Akşamın sünnetinin kılınışı)
Akşam Namazı Sünnetinin 1. Rekatı
Kalben niyet edilir.
Tekbir getirilir: Eller kulak hizasına kadar kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.
Sübhaneke okunur.
Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" – Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.
Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim"
Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
-"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.
– Ettehıyyatü okunur.
– Salli ve Barik duaları okunur.
– Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.
Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.
Akşam namazının önemi ve faziletleri nedir?
Akşam Namazı, günün en son vakti olan yatsı namazından önce kılınan namazdır. Akşam namazı cemaat ile kılınabildiği gibi tek başına gerçekleştirilebilecek olan ibadetler arasındadır. Akşam namazları farzları genel olarak kısa ayetlerle icra edilir.
Akşam namazının en önemli durumu kişinin akşam vaktinde yorgun olmasından sebep olması durumunda bile ibadeti terk etmeme durumu ile farklı bir şekilde değerlendirilir. Bu özelliği ile nefsin en çok yenik düştüğü vakitler arasında gelmektedir. Bu nedenle de son derece büyük önem taşımaktadır.
Akşam namazı kılan kişiler için meleklerin Allah'a günahlarını affetmesi yolunda dua edildiği İslam alimleri tarafından ifade edilen en önemli konudur. Akşam namazını kılan kişilerin sofralarının bereketli olması ve bereketin artmasını sağlar. Allahu Teala, akşam namazı kılan müminlere karşı merhametlidir ve akşam namazı cennet hayatı yaşamak isteyen kişilerin Allah adını zikrederek edebi kurtuluşa bir adım daha yaklaştıkları İslam bilginlerince ve Hz. Muhammed tarafından müjdelenen faziletleri arasında gelmektedir.
Akşam Namazı Hakkında Hadisler
Hz. Muhammed (SAV) ve din alimleri akşam namazı hakkında önemli hadislerde bulunmuşlardır. Bu hadisler ile akşam namazının önemi ve fazileti vurgulanmıştır. Ünlü İslam alimlerinden Buhari, Hz. Muhammed'in özellikle akşam namazının camii de kılınmasının büyük bir fazileti olduğuna dikkat çekerek, ""Kim sabah akşam camiye gider gelirse, her gidip gelişinde Allah Taâlâ o kimseye cennetteki ikramını hazırlar" hadisini dile getirmiştir.
Buhari, bir başka hadiste Hz. Muhammed'in, akşam namazının kılınışı ile ilgili olarak rekat ve farzlarının belirlendiği Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üç defa: “Akşamın farzından önce (iki rekat) namaz kılınız” buyurdu" şeklinde bilgi vermiştir. Yine Buhari ve Nesai'nin derlediği hadislerde akşam namazında okunacak olan dualarla ilgili de bilgler verilmiştir; "Resulullah (sav)'ı akşam namazında et-Tur suresini okurken işittim" (Cübeyr İbnu Mut'im), "Resulullah (sav) akşam namazında Ha-mim-ed-Duhan süresini okudu" (Abdullah İbnu Utbe İbni Mes'ud)