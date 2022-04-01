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2022 Balıkesir İmsakiyesi: İftar ve Sahur Vakitleri

Balıkesir sahur ve iftar vakti Ramazan ayının gelmesi ile Balıkesir'de yaşayan Müslüman vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu gece Müslüman alemi oruç tutmak için ilk sahura kalkacaklar. Kardeşlik, dayanışma ve paylaşma ayı olan ramazan boyunca oruç tutulacak, teravih namazı kılınacak. Balıkesir imsakiyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet'in belirlediği takvime göre düzenlendi. İşte Balıkesir iftar vakti, Balıkesir Sahur vaktini de içeren Balıkesir 2022 imsakiyesi...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Balıkesir İmsakiye: 2022 Balıkesir İftar Vakti - Balıkesir Sahur Vakti - Kaç Dakika Kaldı?
Balıkesir İmsakiye: 2022 Balıkesir İftar Vakti - Balıkesir Sahur Vakti - Kaç Dakika Kaldı?

Ramazan ayı kardeşliğin, rahmetin ve bereketin ayıdır. Mübarek Ramazan ayı kapımızı çalmak üzere. 2 nisan 2022'de Müslüman alemi ilk orucunu tutmuş olacak. Peki, Balıkesir'de ilk iftar ve sahur vakti ne zaman? İşte haberimizin detayları sizlerle...

2022 Balıkesir İmsakiye

2022 Balıkesir İmsakiye
2022 Balıkesir İmsakiye

2022 Balıkesir Sahur Vakti

Balıkesir sahur vakitleri imsakiyede yer alan akşam namazı saatlerindedir. Balıkesir sahur vakitleri için aşağıdaki linke tıklayın.

İmsak vakti: 05:19

2022 Balıkesir Sahur Vakti

2022 Balıkesir İftar Vakti

Balıkesir iftar vakitleri imsakiyede yer alan akşam namazı saatlerindedir. Balıkesir iftar vakitleri için aşağıdaki linke tıklayın.

İftar Vakti:19:40

2022 Balıkesir İftar Vakti

2022 Ramazan ayı ne zaman?

Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak ve 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü sona erecek.

2022 Ramazan Bayramı Ne Zaman?

Ramazan Bayramı 1. günü 2 Mayıs Pazartesi,

Ramazan Bayramı 2. günü 3 Mayıs Salı,

Ramazan Bayramı 3. günü 4 Mayıs Çarşamba günü kutlanacak.

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