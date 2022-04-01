2022 Balıkesir İmsakiyesi: İftar ve Sahur Vakitleri Balıkesir sahur ve iftar vakti Ramazan ayının gelmesi ile Balıkesir'de yaşayan Müslüman vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu gece Müslüman alemi oruç tutmak için ilk sahura kalkacaklar. Kardeşlik, dayanışma ve paylaşma ayı olan ramazan boyunca oruç tutulacak, teravih namazı kılınacak. Balıkesir imsakiyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet'in belirlediği takvime göre düzenlendi. İşte Balıkesir iftar vakti, Balıkesir Sahur vaktini de içeren Balıkesir 2022 imsakiyesi...

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