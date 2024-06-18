20-21 Haziran resmi tatil mi, bayram tatili ne zaman bitiyor, hangi gün son? sorusu bankalarda işi olacakların gündeminde. Bankalar, hastaneler, eczaneler gibi bazı kurum ve kuruluşlar bayram tatili boyunca kapalı olacak. 16 Haziran Pazar günü başlayan Kurban Bayramı 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek. 20, 21 Haziran’da bankalar açık mı? sorusu da bankalarda işi olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor.