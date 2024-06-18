20-21 Haziran resmi tatil mi, bayram tatili ne zaman bitiyor, hangi gün son? sorusu bankalarda işi olacakların gündeminde. Bankalar, hastaneler, eczaneler gibi bazı kurum ve kuruluşlar bayram tatili boyunca kapalı olacak. 16 Haziran Pazar günü başlayan Kurban Bayramı 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek. 20, 21 Haziran’da bankalar açık mı? sorusu da bankalarda işi olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI?
Bankalar 14 Haziran Cuma günü mesai bitiminin ardından Kurban Bayramı tatiline başladı. Bankalar, bayram tatili süresinde hafta içi 17-18-19 Haziran günleri de kapalı olacak ve işlem almayacak.
20-21 HAZİRAN BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI OLACAK?
Kurban Bayramı için ilan edilen 9 günlük tatil devlet memurlarını kapsıyor. İdari izin sadece kamu kurumlarında çalışanları ilgilendirdiğinden özel sektör çalışanlarını kapsamayacak. 20 Haziran 2024 Perşembe ve 21 Haziran 2024 Cuma tarihlerinde banka işlemleri yapılabilecek.