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20 Haziran bankalar açık mı? Bugün bankalar çalışıyor mu?

Banka çalışma saatleri, Kurban Bayramı dolayısıyla araştırılıyor. Kurban Bayramı tatili geçtiğimiz cuma son mesai gününün ardından başladı. 16 Haziran Pazar günü ise Kurban Bayramı 1. günü olarak kutlandı. Perşembe ve cuma günü bankaların açılıp açılmayacağı merak konusu. Peki bankalar ne zaman, hangi gün açılacak? Bugün bankalar çalışıyor mu? 20 ve 21 Haziran’da bankalar açık olacak mı? İşte detaylar.

09:07 - 20/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 09:08 - 20/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Bankalar ne zaman açılacak?
Bankalar ne zaman açılacak?

20-21 Haziran resmi tatil mi, bayram tatili ne zaman bitiyor, hangi gün son? sorusu bankalarda işi olacakların gündeminde. Bankalar, hastaneler, eczaneler gibi bazı kurum ve kuruluşlar bayram tatili boyunca kapalı olacak. 16 Haziran Pazar günü başlayan Kurban Bayramı 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek. 20, 21 Haziran’da bankalar açık mı? sorusu da bankalarda işi olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI?

Bankalar 14 Haziran Cuma günü mesai bitiminin ardından Kurban Bayramı tatiline başladı. Bankalar, bayram tatili süresinde hafta içi 17-18-19 Haziran günleri de kapalı olacak ve işlem almayacak.

20-21 HAZİRAN BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI OLACAK?

Kurban Bayramı için ilan edilen 9 günlük tatil devlet memurlarını kapsıyor. İdari izin sadece kamu kurumlarında çalışanları ilgilendirdiğinden özel sektör çalışanlarını kapsamayacak. 20 Haziran 2024 Perşembe ve 21 Haziran 2024 Cuma tarihlerinde banka işlemleri yapılabilecek.



#banka çalışma saatleri
#bayram tatili
#banka
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