UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Barcelona evinde Manchester United’ı konuk etti. Dev maçta kazanan çıkmadı ve 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Beşiktaş'ın eski golcü futbolcusu Wout Weghorst maçta 90 dakika forma giydi fakat gol şansı yakalayamadı. Goller dakika 50’ Marcos Alonson, 52’ Marcus Rashford, 59’ Jules Kounde (k.k.) ve 76’da Raphinha’dan geldi. Barcelona - Manchester United maç özetini izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.
09:20 . 17/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Barcelona 2-2 Manchester United
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off’unda Barcelona ve Manchester United karşı karşıya geldi. Maç 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı.
BARCELONA - MANCHESTER UNİTED MAÇ ÖZETİ
Barcelona - Manchester United maç özetini izlemek için
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