İspanya Kral Kupası çeyrek final mücadelesinde Barcelona Spotify Camp Nou’da Real Sociedad’ı konuk ediyor. Son 5 maçından galip gelen Real Sociedad bugün zorlu deplasmandan galip gelerek yarı finale adını yazdırmanın peşinde olacak. Bu sezon oynadığı 17 maçta sadece bir yenilgi alan Barcelona’da ise hedef mutlak galibiyet. Maçı İspanyol hakem Gil Manzano yönetecek. Peki Barcelona - Real Sociedad maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç bilgisi.
17:56 . 25/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Barcelona - Real Sociedad
İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Barcelona ve Real Sociedad karşı karşıya geliyor. Maç bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
BARCELONA - REAL SOCİEDAD MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Barcelona - Real Sociedad maçı bugün saat 23.00’de başlayacak. Maç
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