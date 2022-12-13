Başakşehir – Toulouse hazırlık maçı ne zaman? Başakşehir Toulouse maçı ile hazırlık mücadeleleri devam ediyor. Dünya Kupası arasını lehine çevirmek isteyen takımlardan birisi olan Başakşehir, Fransa ekibi Toulouse karşısında önemli bir mücadele verecek. Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde sahaya çıkacak olan Başakşehir, teknik ve taktik anlamda gücünü sınayacak. Peki, Başakşehir Toulouse maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar

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