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Başakşehir – Toulouse hazırlık maçı ne zaman?

Başakşehir Toulouse maçı ile hazırlık mücadeleleri devam ediyor. Dünya Kupası arasını lehine çevirmek isteyen takımlardan birisi olan Başakşehir, Fransa ekibi Toulouse karşısında önemli bir mücadele verecek. Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde sahaya çıkacak olan Başakşehir, teknik ve taktik anlamda gücünü sınayacak. Peki, Başakşehir Toulouse maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Başakşehir Toulouse maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?
Başakşehir Toulouse maçı saat kaçta?

Başakşehir Toulouse maçı ile iki takımın mücadelesi devam edecek. Süper Lig öncesi son durumu gözden geçirebilmek için fırsat niteliği taşıyan Lazio hazırlık maçı, ekran başından da canlı olarak izlenebilecek. Peki, Başakşehir Toulouse maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Başakşehir Toulouse maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Başakşehir - Toulouse maçı 13 Aralık Salı günü saat 16:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

Süper Lig’de 5. sırada yer alan Başakşehir’in 24 puanı bulunuyor. Fransa 1. Lig’de 12. sırada yer alan Toulouse puanı ise 16.



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