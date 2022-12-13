Başakşehir – Toulouse hazırlık maçı ne zaman?

Başakşehir Toulouse maçı ile iki takımın mücadelesi devam edecek. Süper Lig öncesi son durumu gözden geçirebilmek için fırsat niteliği taşıyan Lazio hazırlık maçı, ekran başından da canlı olarak izlenebilecek. Peki, Başakşehir Toulouse maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Başakşehir Toulouse maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Başakşehir - Toulouse maçı 13 Aralık Salı günü saat 16:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.
Süper Lig’de 5. sırada yer alan Başakşehir’in 24 puanı bulunuyor. Fransa 1. Lig’de 12. sırada yer alan Toulouse puanı ise 16.