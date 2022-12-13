Galatasaray - Lazio hazırlık maçı hangi kanalda?

Galatasaray Futbol A Takımı, Dünya Kupası arası nedeniyle hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya kampında İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray-Lazio saat kaçta ve hangi kanalda?
Antalya Emir Han Spor Kompleksi’nde 13 Aralık Salı günü saat 18.00’de başlayacak olan müsabaka seyircisiz oynanacaktır.
Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda?
Galatasaray-Lazio hazırlık maçı D-Smart 77. kanal Spor Smart'tan naklen yayınlanacak.
Sarı kırmızılı ekip, Antalya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Adana Demirspor ile 2-2’lik skorla berabere kaldı. Golleri 49. ve 75. dakikalarda Yusuf Demir kaydetti.
Galatasaray-Toulouse maçı ne zaman?
Galatasaray, 16 Aralık Cuma günü Fransa temsilcisi Toulouse ile oynayacağı müsabakayla hazırlık maçı programını tamamlayacak.