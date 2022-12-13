Özgün Galatasaray - Lazio hazırlık maçı hangi kanalda?
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Galatasaray - Lazio hazırlık maçı hangi kanalda?

Galatasaray Futbol A Takımı, Dünya Kupası arası nedeniyle hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya kampında İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray Süper Lig 14. hafta maçları sonucunda 27 puanla ligde 2. sırada yer alıyor. Serie A’da Lazio ise 30 puanla Napoli, Milan ve Juventus’un ardından 4. sırada yer alıyor. Peki Galatasaray Lazio hazırlık maçı saat kaçta? Maç hangi kanalda?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Maç hangi kanalda? Muhtemel ilk 11
Galatasaray - Lazio maç saat kaçta?

Galatasaray Futbol A Takımı, Dünya Kupası arası nedeniyle hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya kampında İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray-Lazio saat kaçta ve hangi kanalda?

Antalya Emir Han Spor Kompleksi’nde 13 Aralık Salı günü saat 18.00’de başlayacak olan müsabaka seyircisiz oynanacaktır.

Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda?

Galatasaray-Lazio hazırlık maçı D-Smart 77. kanal Spor Smart'tan naklen yayınlanacak.

Sarı kırmızılı ekip, Antalya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Adana Demirspor ile 2-2’lik skorla berabere kaldı. Golleri 49. ve 75. dakikalarda Yusuf Demir kaydetti.

Galatasaray-Toulouse maçı ne zaman?

Galatasaray, 16 Aralık Cuma günü Fransa temsilcisi Toulouse ile oynayacağı müsabakayla hazırlık maçı programını tamamlayacak.

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