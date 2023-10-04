MEB öğretmenlik kariyer basamakları sınavı-Başöğretmenlik sınav konuları
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım’da çevrim içi olarak yapılacak. Sınavın 25 Eylül’de başlayan başvuruları ise 4 Ekim akşamı tamamlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Başöğretmenlik sınavı için konuları açıkladı. Peki Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav konuları hangileri? İşte Başöğretmenlik Sınav Konuları.
Başöğretmenlik Sınav Konuları ve Soru Dağılımı
- Öğrenme ve Öğretme Süreçleri 12 soru
- Ölçme ve Değerlendirme 8 soru
- Özel Eğitim ve Rehberlik 12 soru
- Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları 7 soru
- Eğitimde Kapsayıcılık 8 soru
- Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği 7 soru
- Sosyal Etkileşim ve İletişim 7 soru
- Dijital Yetkinlik 6 soru
- Güvenli Okul ve Okul Güvenliği 6 soru
- Okul Geliştirme ve Liderlik 15 soru
- Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerin Geliştirilmesi 6 soru
- Bilişsel Düşünme Becerileri 6 soru