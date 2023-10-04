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Başöğretmenlik Sınav Konuları ve Soru Dağılımı

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu’nda yapılan güncellemeye göre; sınav 19 Kasım’da 10.00 - 13.00 saatleri arasında çevrim içi uygulanacak. MEB Başöğretmenlik sınav konularını yayımladı. Peki Başöğretmenlik Sınav Konuları hangileri? İşte Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav başöğretmenlik sınavı konu dağılımı.

10:54 . 4/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
MEB öğretmenlik kariyer basamakları sınavı-Başöğretmenlik sınav konuları

MEB öğretmenlik kariyer basamakları sınavı-Başöğretmenlik sınav konuları

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım’da çevrim içi olarak yapılacak. Sınavın 25 Eylül’de başlayan başvuruları ise 4 Ekim akşamı tamamlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Başöğretmenlik sınavı için konuları açıkladı. Peki Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav konuları hangileri? İşte Başöğretmenlik Sınav Konuları.

Başöğretmenlik Sınav Konuları ve Soru Dağılımı

  1. Öğrenme ve Öğretme Süreçleri 12 soru
  2. Ölçme ve Değerlendirme 8 soru
  3. Özel Eğitim ve Rehberlik 12 soru
  4. Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları 7 soru
  5. Eğitimde Kapsayıcılık 8 soru
  6. Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği 7 soru
  7. Sosyal Etkileşim ve İletişim 7 soru
  8. Dijital Yetkinlik 6 soru
  9. Güvenli Okul ve Okul Güvenliği 6 soru
  10. Okul Geliştirme ve Liderlik 15 soru
  11. Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerin Geliştirilmesi 6 soru
  12. Bilişsel Düşünme Becerileri 6 soru

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#MEB
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