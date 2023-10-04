Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım’da çevrim içi olarak yapılacak. Sınavın 25 Eylül’de başlayan başvuruları ise 4 Ekim akşamı tamamlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Başöğretmenlik sınavı için konuları açıkladı. Peki Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav konuları hangileri? İşte Başöğretmenlik Sınav Konuları.