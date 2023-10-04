2023-2024 eğitim öğretim yılı için uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacaktır. Sınav, Türkiye saati ile saat 10.00'da 81 il sınav merkezinde gerçekleştirilecektir. Peki Uzman öğretmenlik ve başöğretmen sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmenler Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavından kaç puan almaları gerekiyor?