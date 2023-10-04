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Uzman öğretmenlik sınav konuları neler?

Milli Eğitim Bakanlığı, 19 Kasım tarihindeki 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları' yazılı sınavının çevrimiçi olacağını duyurdu. MEB, Uzman öğretmen ve başöğretmen sınavının konu ve soru dağılımlarını duyurdu. Peki Uzman öğretmenlik sınavı konuları hangileri, Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavında kaç soru sorulacak, soru dağılımı nasıl olacak?

10:38 . 4/10/2023 الأربعاء
Yeni Şafak
Uzman öğretmenlik sınav sonuları

Uzman öğretmenlik sınav sonuları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 19 Kasım tarihindeki Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınavı çevrimiçi olacak. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik yazılı sınav sonuçları 24 Kasım'dan itibaren MEB'in resmi sitesinden ilan edilecek. Peki uzman öğretmenlik sınav konuları neler?

Uzman Öğretmenlik Sınav Konuları ve Soru Dağılımı

  • 1. Öğrenme ve Öğretme Süreçleri 15 soru
  • 2. Ölçme ve Değerlendirme 12 soru
  • 3. Özel Eğitim ve Rehberlik 15 soru
  • 4. Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları 10 soru
  • 5. Eğitimde Kapsayıcılık 12 soru
  • 6. Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği 10 soru
  • 7. Sosyal Etkileşim ve İletişim 10 soru
  • 8. Dijital Yetkinlik 8 soru
  • 9. Güvenli Okul ve Okul Güvenliği 8 soru

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