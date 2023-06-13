Meteorolojiden Bayburt için sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, Bayburt ve çevrelerinde yağış anında kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BAYBURT 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege’nin güney ve iç kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile İstanbul, Kırklareli, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 24

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor 26

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 34



