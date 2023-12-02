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Bayern Münih - Union Berlin maçı ertelendi: Allianz Arena beyaza büründü!

Almanya Bundesliga 13. haftasında bugün saat 17.30’da oynanacak olan Bayern Münih - Union Berlin maçı ertelendi. Münih kentindeki yoğun kar yağışı sonrası Allianz Arena'da sahanın öğleden sonra temizlenecek duruma getirilmesi mümkün olsa bile güvenlik riskleri ve şehrin trafik durumu nedeniyle maçın oynanmaması kararlaştırıldı. Gelişmenin ardından birçok futbol sever ‘Bayern Münih - Union Berlin maçı ne zaman oynanacak?’ sorusunun cevabını aramaya başladı. İşte detaylar.

14:52 - 2/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 14:53 - 2/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Almanya Bundesliga 13. haftasında bugün saat 17.30’da oynanacak olan Bayern Münih - Union Berlin maçı ertelendi.
Bugün saat 17.39’da Allianz Arena’da oynanacak olan
-Union Berlin karşılaşması, Almanya'daki yoğun kar yağışı sebebiyle ertelendi. Alman BILD'de yer alan habere göre, maçın iptal kararı alınırken, öncelikli olarak sahanın futbol oynamaya elverişli olup olmadığına değil, taraftarların ulaşımı üzerinde duruldu. Münih Havalimanı'nda bugün 760 uçuşun 320'si iptal edilirken, demiryolu ulaşımı da Münih civarında hava muhalefetinden etkilendi. Şehirde çok sayıda otobüs ve tren seferlerinin de iptal edildiği, cadde ve otoyolların tamamen kapatıldığı açıklandı. Peki, Bayern Münih - Union Berlin maçı ne zaman oynanacak? İşte sorunun cevabı.

BAYERN MÜNİH - UNİON BERLİN MAÇI NEDEN ERTELENDİ, NE ZAMAN OYNANACAK?

Bu akşam saat 17.30’da Almanya'nın Münih şehrinde oynanması beklenen Bayern Münih - Union Berlin mücadelesi,
şiddetli kar yağışı sebebiyle
ileri bir tarihe ertelendi. Maçın hangi tarihte oynanacağı henüz
netlik kazanmadı.

ÇOK SAYDI OTOBÜS VE TREN SEFERİ İPTAL EDİLDİ

Bundesliga'da 32 puanla 2. sırada bulunan Bayern, 13. haftada Union Berlin ile karşılaşacaktı, TSİ 17.30'da başlaması planlanan mücadele ile ilgili kulübün resmi internet sitesinden açıklama yapıldı. Münih kentindeki yoğun kar yağışı sonrası Allianz Arena'da sahanın öğleden sonra temizlenecek duruma getirilmesi mümkün olsa bile güvenlik riskleri ve şehrin trafik durumu nedeniyle maçın oynanmaması kararlaştırıldı.

Öte yandan şehirde çok sayıda otobüs ve tren seferlerinin de iptal edildiği, cadde ve otoyolların tamamen kapatıldığı açıklandı.

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#Bayern Münih
#Union Berlin
#Almanya Bundesliga
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