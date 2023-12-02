Bugün saat 17.39’da Allianz Arena’da oynanacak olan

-Union Berlin karşılaşması, Almanya'daki yoğun kar yağışı sebebiyle ertelendi. Alman BILD'de yer alan habere göre, maçın iptal kararı alınırken, öncelikli olarak sahanın futbol oynamaya elverişli olup olmadığına değil, taraftarların ulaşımı üzerinde duruldu. Münih Havalimanı'nda bugün 760 uçuşun 320'si iptal edilirken, demiryolu ulaşımı da Münih civarında hava muhalefetinden etkilendi. Şehirde çok sayıda otobüs ve tren seferlerinin de iptal edildiği, cadde ve otoyolların tamamen kapatıldığı açıklandı. Peki, Bayern Münih - Union Berlin maçı ne zaman oynanacak? İşte sorunun cevabı.