|
Reklam
Reklam
Özgün

Bayram ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı: SGK emekli bayram ikramiye ödeme tarihleri

Emekli bayram ikramiyeleri yapılan düzenleme ile 2000 TL oldu. SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri; Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara 14 Nisan'da, ödeme günü 21, 22, 23 olanlara 15 Nisan'da, ödeme günü 24, 25, 26 olanlara 16 Nisan'da ödeme yapılacak. Peki Bagkur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte Emekli Sandığı Ramazan Bayram ikramiye ödeme günleri.

13:00 . 16/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Emekli bayram ikramiye ödemesi

Emekli bayram ikramiye ödemesi

Bağkur emeklisi ikramiyelerini ne zaman alacak? SGK, Bağkur, Emekli Sandığı ikramiye yatış tarihi

Emeklilerin maaş ve ikramiyeleri Ramazan Bayramı öncesi hesaplara yatırılmaya başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki aylıklar ile emeklilerin bayram ikramiyeleri 14-19 Nisan'da ödenecek.

SSK emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Buna göre, SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri; Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara 14 Nisan'da, ödeme günü 21, 22, 23 olanlara 15 Nisan'da, ödeme günü 24, 25, 26 olanlara 16 Nisan'da ödeme yapılacak.

Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan'da ödenecek?

Bağkur emeklisi ikramiyeyi ne zaman alacak?

Bağkur kapsamında aylık alanlara ise ödeme günü 25 ve 26 olanlara 17 Nisan'da, ödeme günü 27 ve 28 olanlara 18 Nisan'da aylık ve ikramiyeleri ödenecek.

Bayram ikramiyeleri ne kadar oldu?

2018 yılında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 1000’er TL olarak ödenmeye başlanılan bayram ikramiyesi 2021 yılında 1100 TL’ ye yükseltildi. Yeni düzenleme ile bu tutar yüzde 82 artışla 2 bin TL’ye yükseltildi. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar da dahil olmak üzere 15,6 milyon emekli yararlanacak.



#emekli
#emekli ikramiyesi
#emekli bayram ikramiyesi
#ssk
#bağkur
#emekli sandığı
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.