Bayram tatili 5 gün mü 9 gün mü? Ramazan Bayramı tatili açıklaması Ramazan Ayı'nın son günlerine yaklaşıldıkça bayram ile ilgili aramalar hız kazandı. Ramazan Bayramı tatili bu yıl hafta sonu ile birleşiyor. 3 gün olan Ramazna Bayramı tatili hafta sonu ile birleşince 5 gün oluyor. Vatandaşlar bayram tatilinin devam ettiği günlerin de tatil olması ile 9 güne çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. Peki, 2022 Ramazan Bayramı tatili ile ilgili açıklama geldi mi? Bayram tatili kaç gün olacak, 9 güne uzayacak mı? İşte konuya ilişkin son gelişmeler...

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