Bayram tatili 5 gün mü 9 gün mü? Ramazan Bayramı tatili açıklaması

Bayram tatili kaç gün sorusu gündemdeki yerini aldı. Ramazan ayının sonuna doğru yaklaşılırken bayram tatili planı yapmak isteyenler 'Ramazan Bayramı tatili ne zaman, hangi güne denk geliyor' sorularına yanıt arıyor. Mayıs ayında idrak edilecek 2022 Ramazan Bayramı, son orucun ardından gelecek.
2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
- Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan Dini Günler Takvimi doğrultusunda Ramazan Bayramı bu sene Mayıs ayında kutlanacak. Ramazan Bayramı’nın birinci günü 2 Mayıs, üçüncü ve son günü de 4 Mayıs olacak.
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 5 GÜN MÜ 9 GÜN MÜ OLACAK?
Ramazan Bayramı tatili 1 Mayıs pazar günü başlayacak. Arife günü yarım gün tatil olarak sayılacak. Ardından Ramazan Bayramı'nın 1. günü pazartesi başlayacak ve son günü Çarşamba ile resmi tatil bitecek.
Önceki haftanın hafta sonu dahil edildiğinde 5 gün olarak değerlendirilebilecek Ramazan Bayramı tatili için 9 gün konusu gizemini koruyor.
BAYRAM TATİLİ UZAYACAK MI?
Geçtiğimiz yıllarda bayram tatilinden sonraki günler de tatil sayılıp iki hafta sonu ile bayram tatilleri birleştirilmişti. Bu düzen devam ederse perşembe ve cuma günleri de tatil olabilir. Böylece bayram tatili 9 güne uzayabilir ancak henüz resmi bir açıklama gelmedi.