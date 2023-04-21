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Ramazan Bayramı il il nöbetçi eczane listesi 2023

3 gün boyunca sürecek Ramazan Bayramı’nda eczanelerin çalışıp çalışmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Resmi tatil olması sebebiyle Nöbetçi eczaneler hariç diğer eczaneler kapalı olacak. 20 Nisan Perşembe günü saat 13.00'ten itibaren kapanan eczaneler 24 Nisan Pazartesi günü tekrar hizmet vermeye başlayacak. Peki, nöbetçi eczane sorgulaması nasıl yapılır? Bayramda hangi eczaneler nöbetçi olacak? e-Devlet'ten nöbetçi eczane sorgulaması nasıl yapılır? İşte il il nöbetçi eczane listesi.

10:47 . 21/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bayramda eczaneler açık mı?

Bayramda eczaneler açık mı?

Ramazan Bayramı’nın ilk gününe girilmesiyle birlikte ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar il il nöbetçi eczane listesi hakkında araştırmalarda bulunuyor. 21 ve 23 Nisan arasında çalışacak olan nöbetçi eczanelerin listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAYRAMDA HANGİ ECZANELER NÖBETÇİ OLACAK? NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Resmi tatil olması sebebiyle 20 Nisan Perşembe günü saat 13.00'ten itibaren eczaneler kapandı. Nöbetçi eczaneler bayram boyunca mesailerine devam edecek.

Size en yakın nöbetçi eczaneyi aşağıdaki bağlantılara tıklayarak öğrenebilirsiniz.


NÖBETÇİ ECZANELER E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULANIYOR MU?

Türk Eczacıları Birliği (TEB) tarafından bildirilen ve il sağlık müdürlüklerince onaylanan nöbetçi eczane bilgileri, e-Devlet'teki sayfada yer almaya başladı. Vatandaşlar, e devlet girişi yaparak nöbetçi eczanelerin adres bilgilerinin yanı sıra konum bilgilerine de kolaylıkla erişebilecek.




#Ramazan Bayramı
#nöbetçi eczane
#ilaç
#İstanbul
#Ankara
#Bursa
29 dakika önce
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