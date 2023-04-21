Bayramda eczaneler açık mı?
Ramazan Bayramı’nın ilk gününe girilmesiyle birlikte ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar il il nöbetçi eczane listesi hakkında araştırmalarda bulunuyor. 21 ve 23 Nisan arasında çalışacak olan nöbetçi eczanelerin listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
BAYRAMDA HANGİ ECZANELER NÖBETÇİ OLACAK? NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Resmi tatil olması sebebiyle 20 Nisan Perşembe günü saat 13.00'ten itibaren eczaneler kapandı. Nöbetçi eczaneler bayram boyunca mesailerine devam edecek.
Size en yakın nöbetçi eczaneyi aşağıdaki bağlantılara tıklayarak öğrenebilirsiniz.
NÖBETÇİ ECZANELER E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULANIYOR MU?
Türk Eczacıları Birliği (TEB) tarafından bildirilen ve il sağlık müdürlüklerince onaylanan nöbetçi eczane bilgileri, e-Devlet'teki sayfada yer almaya başladı. Vatandaşlar, e devlet girişi yaparak nöbetçi eczanelerin adres bilgilerinin yanı sıra konum bilgilerine de kolaylıkla erişebilecek.