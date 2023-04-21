Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemde bulunamayan bazı ilaçların kısa sürede piyasaya sunulacağını söyledi. Koca, “Temininde zorluk yaşanan bazı ilaçların üretimi artırıldı. Kısa zaman zarfında eksikliği hissedilen antibiyotikler, çocuk şurupları dâhil olmak üzere, pek çok ilaç piyasaya verilecek” dedi.