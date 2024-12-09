Beef Wellington İngiliz mutfağına ait puf böreğine sarılı dana etinin fırınlanmasıyla elde edilen lezzetli bir yemek. Mantar dolgusu ile birikte hamura sarılarak yapılan Beef Weellington hem görsel hem lezzet açısından beğenilen bir yemektir. Beef Wellington’u evde kendileri de hazırlamak isteyenler yoğun şekilde Beef Wellington tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. Merak konusu olan Beef Wellington tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.
Beef Wellington yapılışı, farklı tatlar arayanların aramalarına konu oluyor. Temel olarak İngiliz kökenli yemek Beef Wellington malzemeleri ve tarifi haberimizde! Sebze, et ve hamur üçlüsün birleşimiyle ortaya çıkıyor. Peki, Beef Wellington tarifi nasıl yapılır?
BEEF WELLINGTON NASIL YAPILIR?
BEEF WELLINGTON MALZEMELERİ
Bir kg bütün bonfile
500 gr milföy hamuru
250 gr mantar
12 dilim füme dana eti
Dijon hardalı
.3 dal taze kekik
3 dal taze biberiye
1 yumurta
Zeytinyağı
Deniz tuzu
Karabiber
BEEF WELLINGTON YAPILIŞI
Bütün bonfileyi sığabileceği kase içerisine yerleştirdikten sonra her iki tarafı da tuz ve karabiberlenir.
Baharatlanan bonfile tavaya alınarak üzerine zeytinyağı dökülür ve çevrilerek mühürlenir. Ardından tepsiye yerleştirilir.
Dilimlenen mantarlar tavada zeytinyağı ile pişirilir. Ardından milföy hamuru streç film üzerine yerleştirilir ve üzerine dijon hardalı serpilir. üzerine füme etler yan yana dizilir. Milföy hamurunun üzeri kaplanacak şekilde. Füzem etin üzerine mantarlar konulur. Mantarların üzerine de bonfile yerleştirilir. Etin üzerine kekik ve biberiye atılabilir. Ardından birkaç dilim daha füme et konulur ve milföy hamurları ile üstü kapatılır. Milföy hamurları ile et iyice sarılır.
Pişirme kağıdı konulan tepsiye milföy hamurlu et konulur. Etrafına yumurta sürülür. Fırında 200 derece 35 dakika kadar pişirilir. Dilimleyerek servis edilir.
BEEF WELLINGTON PÜF NOKTALARI
Bonfilenizi dilerseniz pişirmeden önce porsiyonlara bölüp tek tek parçalar halinde fırınlayabilir ya da piştikten sonra küçük parçalara bölerek servis edebilirsiniz.