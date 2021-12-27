Beef Wellington nedir, nasıl yapılır? Beef Wellington tarifi, yapılışı

Beef Wellington nasıl yapılır? Beef Wellington yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Beef Wellington yemek tarifi! Beef Wellington nasıl yapılır? Beef Wellington yemek tarifi haberimizde...

BEEF WELLİNGTON NEDİR?

Beef Wellington çoğunlukla kaz ciğeri ve düksel sos ile kaplanmış fileto biftekten yapılmış, puf böreğine sarıldıktan sonra fırınlanmış biftek yemeğidir. Bütün bonfile et kaplanıp sarılarak fırına verilir ve dilimlenerek servis edilir.

BEEF WELLİNGTON NASIL YAPILIR?

Beef Wellington, et, mantar ve milföyün muhteşem karışımı ile ortaya çıkan nefis bir İngiliz yemeğidir. Bütün bonfile eti düksel sos ile kaplanıp milfoy hamuruna sarılarak pişirilir ve dilimlenerek servis edilir. Etin çiğ kalmaması veya istenenden fazla pişmemesi yemeğin en büyük püf noktasıdır.

REKLAM

Beef Wellington malzemeleri

Bir kilo bütün bonfile

500 gr milföy hamuru

250 gr mantar

12 dilim füme dana eti

Dijon hardalı

3 dal taze kekik

3 dal taze biberiye

1 yumurta

Zeytinyağı

Deniz tuzu

Karabiber

Beef Weelington Yapılışı

Bir kilo bütün bonfileyi sığabileceği ölçekte bir cam kase içerisine yerleştirdikten sonra bonfilenin her iki tarafını önce tuzlayın, sonra karabiberleyin. 250 gr mantarı dilimler halinde kesin. Bonfileyi geniş bir tavaya alın, üzerine zeytinyağı döktükten sonra her iki tarafını tavada çevirerek eti mühürleyin. Pişen etinizi fırın tepsisine yerleştirin.

REKLAM

Dilimlediğiniz mantarları farklı bir tavaya alın ve zeytinyağı ilave ettikten sonra karıştırarak pişirin. Milföy hamurunu düz bir zemin üzerine serdiğiniz strech film üzerine düzgünce yerleştirin, üzerine dijon hardalı serpin.

Dilim füme dana etlerini milföy hamurunun üzerini kaplayacak şekilde yan yana dizin. Üzerlerine pişirdiğiniz mantarları döktün, mantarların üzerine bonfile etinizi bütün olarak yerleştirin ve etin üzerine kekik ve taze biberiyeleri dizin. Daha sonra üst kısmını kaplayacak şekilde birkaç dilim füme dana etinide üzerine yerleştirin ve milföy hamuru ile kaplayın. Milföy hamurları ile eti iyice sarın.

Pişireceğiniz tepsinin üzerine pişirme kağıdı koyduktan sonra milföy hamuru ile sardığınız etinizi tepsiye alın. Milföy hamurunun hem üzerine hem de yanlarına yumurtayı sürdükten sonra, fırında 200 derecede 35 dakika kadar pişirin. Piştikten sonra dilimleyerek servis tabaklarınıza alın, üzerlerini biberiye ile süsleyin.

REKLAM

BEEF WELLİNGTON YEMEĞİNİN İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Beef Wellington yemeğinin ismini nereden aldığı merak edilmektedir. Beef Wellington yemeği asker ve devlet adamı olan İngiliz Dük Arthur Wellington'a adanmış bir yemektir.

Mareşal Arthur Wellesley, 1. Wellington Dükü, KG, GCB, GCH, PC, FRS (1 Mayıs 1769 - 14 Eylül 1852), Anglo-İrlandalı bir asker ve 19. yüzyılın önde gelen askeri ve politik figürlerinden biri olan Tory devlet adamıydı. yüzyılda Britanya, iki kez başbakan olarak görev yapıyordu. İngiltere'de "Demir Dük" olarak tanınıyordu. Arthur Wellinton İngiliz tarihinde önemli zaferler almış bir komutandır.