Özgün Bekçi maaşları ne kadar oldu? Temmuz zamlı maaşları ile yeni bekçi maaşları belli oldu
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Bekçi maaşları ne kadar oldu? Temmuz zamlı maaşları ile yeni bekçi maaşları belli oldu!

2022 bekçi alımlarının yaklaşması ile bekçi maaşları da gündeme geldi. Enflasyon rakamlarına bakılarak devlette çalışan vatandaşların maaşları belli oluyor. Maaşları belli olanlar arasında bekçiler de yer alıyor. Haziran enflasyon oranlarının açıklanmasından sonra devlette çalışan kamu çalışanlarının maaşlarına gelen zam da belli oldu. İlkokul mezunu bekçi maaşları 2022 de bu değişen maaşlar arasında yer aldı. En düşük bekçi maaşı 9 bin TL’ye kadar geldi. Sınavların yaklaşmasıyla birlikte 3250 bekçi daha alınacak. Peki, bekçi maaşları ne kadar oldu? İşte ilkokul – lise ve üniversite mezunu bekçi maaşları 2022...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bekçi maaşı ne kadar oldu, Temmuzda ilkokul - lise - üniversite zamlı bekçi maaşları 2022 kaç TL?
Temmuz ayı bekçi maaşları 2022

Son 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur, emekli maaşlarından sonra bekçi maaşları da netleşmeye başladı. Bekçilik sınavı için gün sayılırken, 3250 mahalle ve çarşı bekçisi alımı öncesi güncel zamlı bekçi maaşları merak ediliyor. İşte Bekçi maaşı 2022 temmuz oranı.

BEKÇİ MAAŞLARI TEMMUZ'DA NE KADAR OLDU?

İlkokul mezunu bekçi maaşı tahmini: 9.259,4415 TL

Lise mezunu bekçi maaşı 9.588,1623 TL

Üniversite mezunu bekçi maaşı 10.920 TL olacak.

NOT: maaşlar hesaplama yoluyla bulunmuştur.

2022 OCAK AYINDA BEKÇİ MAAŞLARI NE KADARDI?

lkokul mezunu bekçi maaşı 6 bin 535 TL

Lise mezunu bekçi maaşı 6 bin 767 TL

Üniversite mezunu bekçi maaşı 7 bin 707 TL

EGM KADIN BEKÇİ ALIMI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan bekçiler, geceleri vatandaşları korumakla görevlidir. Kadınlar da bekçi olabilmektedir. Geçmiş yıllarda kadın bekçi alımı yapıldı ancak son zamanlarda kadın bekçi alımı yapılmıyor.

2016 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi sayfasında bekçilerle ilgili yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

''2016 Nisan ayı itibarıyla yeniden personel alım ilanına gidilirken, ilk olarak 20 ilde 69'u kadın 9 bin 433 bekçi alımı yapıldı. Halen 69'u kadın olmak üzere 21 bin 347 Çarşı ve Mahalle Bekçisi ülke genelinde görev yapıyor.''

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