Bekçi maaşları ne kadar oldu? Temmuz zamlı maaşları ile yeni bekçi maaşları belli oldu!

Son 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur, emekli maaşlarından sonra bekçi maaşları da netleşmeye başladı. Bekçilik sınavı için gün sayılırken, 3250 mahalle ve çarşı bekçisi alımı öncesi güncel zamlı bekçi maaşları merak ediliyor. İşte Bekçi maaşı 2022 temmuz oranı.
BEKÇİ MAAŞLARI TEMMUZ'DA NE KADAR OLDU?
İlkokul mezunu bekçi maaşı tahmini: 9.259,4415 TL
Lise mezunu bekçi maaşı 9.588,1623 TL
Üniversite mezunu bekçi maaşı 10.920 TL olacak.
NOT: maaşlar hesaplama yoluyla bulunmuştur.
2022 OCAK AYINDA BEKÇİ MAAŞLARI NE KADARDI?
lkokul mezunu bekçi maaşı 6 bin 535 TL
Lise mezunu bekçi maaşı 6 bin 767 TL
Üniversite mezunu bekçi maaşı 7 bin 707 TL
EGM KADIN BEKÇİ ALIMI VAR MI?
İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan bekçiler, geceleri vatandaşları korumakla görevlidir. Kadınlar da bekçi olabilmektedir. Geçmiş yıllarda kadın bekçi alımı yapıldı ancak son zamanlarda kadın bekçi alımı yapılmıyor.
2016 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi sayfasında bekçilerle ilgili yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:
''2016 Nisan ayı itibarıyla yeniden personel alım ilanına gidilirken, ilk olarak 20 ilde 69'u kadın 9 bin 433 bekçi alımı yapıldı. Halen 69'u kadın olmak üzere 21 bin 347 Çarşı ve Mahalle Bekçisi ülke genelinde görev yapıyor.''