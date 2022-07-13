Bekçi maaşları ne kadar oldu? Temmuz zamlı maaşları ile yeni bekçi maaşları belli oldu! 2022 bekçi alımlarının yaklaşması ile bekçi maaşları da gündeme geldi. Enflasyon rakamlarına bakılarak devlette çalışan vatandaşların maaşları belli oluyor. Maaşları belli olanlar arasında bekçiler de yer alıyor. Haziran enflasyon oranlarının açıklanmasından sonra devlette çalışan kamu çalışanlarının maaşlarına gelen zam da belli oldu. İlkokul mezunu bekçi maaşları 2022 de bu değişen maaşlar arasında yer aldı. En düşük bekçi maaşı 9 bin TL’ye kadar geldi. Sınavların yaklaşmasıyla birlikte 3250 bekçi daha alınacak. Peki, bekçi maaşları ne kadar oldu? İşte ilkokul – lise ve üniversite mezunu bekçi maaşları 2022...

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