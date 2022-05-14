Bekçilik başvurusu nasıl ve ne zamana kadar yapılır? Son zamanlarda en çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi olan bekçilik sınavı başvuruları ile ilgiliydi. 28 Nisan 2022 tarihinde başlayan bekçi alım başvuruları 2022/1. Dönem olarak Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine en az lise ve dengi okul mezunu 3.250 erkek aday asıl olarak alınacak. Bekçilik sınavına başvuran adayların 13 Mayıs 2022 tarihine kadar bekçilik sınavı başvuru işlemlerini halletmeleri gerekiyor. Peki, bekçilik sınavı başvuru ücreti ne kadar, nasıl yatırılır? 2022 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? İşte bütün detaylar...

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