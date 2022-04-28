Bekçilik başvuru kılavuzu yayınlandı: İşte 3 bin 250 bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri!

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı, 3 bin 250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımına ilişkin alım ilanı yayımladı. 2022 Bekçilik başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

2022 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Bekçi alımı için adaylar, 28 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında ön başvuru yapabilecekler.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bekçi alımı için http://www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvuru yapılacak.

2022 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2022 BEKÇİ ALIMI KONTENJANLARI

Bekçilik başvuru kontenjanları, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesinden yayınlandı. 81 ilde (3.250) erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapacak olan PA, illere göre Bekçi Alımı istihdamını ve kontenjan bilgilerini duyurdu. Bekçilik başvurularını yapacak olan adaylar bekçilik kontenjan bilgilerini baz alacaklar. Adana'da 75, Konya'da 50, Kocaeli'de 50 kişi alınacak.

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2022 BEKÇİLİK SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

2022 yılı bekçilik sınavı başvurusu için yatırılacak tutar 340 TL'dir.

2022 BEKÇİ ALIMI SINAV ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

a) İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 340 TL 28.04.2022 saat 09.00’dan 13.05.2022 saat 17.00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı” isimli hesabına yatırılacaktır.

b) Sadece Halkbank şubelerinden, ATM’lerinden ve internet bankacılığından başvuru ücreti yatırılabilecektir. (İnternet Bankacılığından ücret yatıran adaylar dekont çıktısı almaları gerekmektedir.)

c) Adaylardan başvuru esnasında istenen belgeler kapsamında “sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu” istenildiğinden ADAYLARIN SINAV ÜCRETİNİ YATIRIRKEN KENDİ ADINA KENDİ T.C. KİMLİK NUMARASI İLE BİRLİKTE, “2022/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇILIĞI GIRIŞ SINAVI” için ücret yatırdıklarını belirterek sınav ücretini yatırmalarını ve alınan dekontu şahsen başvuru esnasında yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

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BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELER?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak

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kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve

öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş

olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet,

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir

fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

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k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

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o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.