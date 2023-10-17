Benekli Ayhan lakaplı sosyal medya fenomeni Isparta ’da baygınlık geçirene kadar dövüldü. O anlar ise cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanının önünde aralarında "Benekli Ayhan" lakaplı sosyal medya fenomeni Ayhan Koç’un da bulunduğu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Benekli Ayhan'i tekme tokat dövdüler

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin üzerine iki kişinin Ayhan Koç’u dövdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada Ayhan Koç aldığı darbeler sonucu baygınlık geçirdi.

Isparta Valiliği: Şikayette bulunmadığı anlaşıldı

Isparta Valiliği, sosyal medyada "Benekli Ayhan" olarak tanınan Ayhan Koç'un 2 kişi tarafından dövülmesine iişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında, 'Benekli Ayhan' olarak bilinen A.K. isimli sosyal medya fenomeninin darp edildiğine yönelik görüntülerin paylaşıldığının tespit edilmesi üzerine yapılan araştırmada; söz konusu olayın 15.10.2023 tarihinde Isparta il merkezi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldiği ve konuyla ilgili olarak emniyet birimlerimize iletilen bir müracaat ve şikayetin bulunmadığı anlaşılmıştır.

A.K. ve olay sırasında yanında bulunan 2 kadın şahsın, saat 03.30 sıralarında taksi ile Burdur'a gittiği, A.K.'nin buradan saat 13.00 sıralarında otobüs ile Ankara yönüne hareket ettiği tespit edilmiştir. A.K.'nin olay sonrası hastane giriş kaydı bulunmamaktadır. Olayla ilgili 2 şüpheli şahsın kimlik tespiti yapılmış ve haklarında adli işlem başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Benekli Ayhan için kayıp ihbarına bulunulmuştu

Ayhan Koç ailesinin avukatı olduğunu belirten Şahin Polat, Koç'a 24 saattir ulaşamadıklarını ve kayıp ihbarında bulunduklarını söylemişti.

Avukat Şahin Polat, şunları kaydetmişti: "Benekli Ayhan Koç'un ailesinin avukatıyım. 24 saattir haber alamıyoruz. Kayıp ihbarında bulunduk. Bilgisi olan +905050157258 numaralı telefondan bize ulaşabilirler.

Koç'u olaydan sonra gören kardeşimiz ile konuştuk doğruladık, hayati tehlikesi olmadığı kanaatindeyiz, hastane kaydı yok. Emniyet araştırma yapıyor şu an. Umarım kısa zamanda ulaşırız."

Benekli Ayhan kimdir?

1980 doğumlu olan Ayhan Koç, "Benekli Ayhan" olarak biliniyor. Ankaragücü'nün tutkulu bir taraftarı olan Ayhan Koç, Sivaslı bir ailede dünyaya geldi ancak Ankara'da yaşamını sürdürüyor. Ankara'da servis şoförlüğü yapan Benekli Ayhan'ın Slot isimli Youtube kanalının kendisini konu alan videosundaki ifadeleri gündem olmuştu.



