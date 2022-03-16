Berat kandili mesajları: resimli anlamlı dualı 2022 berat kandili mesajlar

Hem Şaban ayı hem de Berat gecesi Müslümanlar için çok önemli ve kıymetli bir zaman dilimi olarak biliniyor. Bu mübarek ayı oruçlu geçirmek ve istiğfarda bulunmak gerektiği gibi sevdiklerinize gönderebileceğiniz Berat kandili mesajlarını derledik.
BERAT KANDİLİ RESİMLİ, DUALI MESAJLAR
Hz. Peygamber (s.a.v.) bir hadislerinde; “Şaban ayının yarısı (Beraat gecesi) gelince; gecesini namazla,ngündüzünü oruçla geçiriniz. Şüphesiz ki Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına iner venşöyle der: Benden af dileyen yok mu? Onu affedeyim! Rızık isteyen yok mu? Rızık vereyim! Şifandileyen yok mu? Şifa vereyim!” buyurdu.
Hz. Aişe(r.a)’dan Rasülüllah (S.A.V.) şöyle buyurdu: “Allâh Teâlâ Şaban’ın 15. gecesi dünya semasındantecelli eder ve Kelb kabilesinin koyunlarının kıllarının sayısından daha fazla kişiyi bağışlar” (İbn Mâce,nİkame, 191).
Ellerin umutla semaya açıldığı bu gecede, insanlığın sıkıntılı zamanlardan esenliğe ulaşması duasıyla Berat Kandili'miz Mübarek Olsun..
Allah'ım gönlümüzde olanı hakkımızda hayırlı eyle, hakkımızda hayırlı olana gönlümüzü razı eyle! (Amin) Hayırlı Kandiller.
Aklımızdan geçen dilimizde dua edindiğimiz ne varsa Rabbim tüm dileklerimizi kabul eylesin.nnElimizdekiler için hamd, beklediklerimiz için dua. Her ikisi için de sabrediyoruz… Hayırlı kandiller, tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle...
Mübarek üç aylardan ikincisi olan Şaban ayı peygamber Efendimize nispet olunan bir aydır. Hz HasannRadıyallahu anh'den rivayete göre Resûl-i Ekrem (s.a.v.)
Şaban ayı, kamerî ayların sekizincisidir.nŞaban ayını önemli yapan özelliklerden biri,
Yarabbi bu güzel günün yüzü hürmetine. Her iki cihanda da beraatini alan kullarından eyle bizleri. Masum ,mazlum ve Yusuflarımızın Yaptığı ve yapacağı bütün dualarını Kabeyi muazzamada yapılan dualar zümresinden eyle.
Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle.(İbrahim 40) Berat Kandimizi mübarek olsun.
Bu gece berat gecesi… Dua edelim… Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız affolsun. İyi kandiller.
Usame Bin Zeyd (r.a) radıyallahu anh şöyle demiştir ey Allah'ın Resulü! Sizin Şaban ayında oruçntuttuğunuz kadar başka hiçbir ayda tuttuğunuzu görmedim dedim.
“Şaban ayının yarısı (Beraat gecesi) gelince; gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Şüphesiznki Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve şöyle der: Benden Yok mu afndileyen, onu affedeyim. Yok mu rızık isteyen ona rızık vereyim. Yok mu bir derde mübtela olan onanafiyet vereyim. Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen diyerek sabaha kadar devam eder.” (İbnnMace, İkametü's-Salât, 191; Tirmizî, Savm,38).
Peygamber Efendimiz, bu ayda mümkün olduğu kadar oruç tutardı. Hz. Âişe, O'nun bu davranışını şunsözleriyle ifade eder:
Yarabbi bu güzel günün yüzü hürmetine. Her iki cihanda da beraatini alan kullarından eyle bizleri. Masum ,mazlum ve Yusuflarımızın Yaptığı ve yapacağı bütün dualarını Kabeyi muazzamada yapılan dualar zümresinden eyle.
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